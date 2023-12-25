Агент ЦРУ в отставке Ларри Джонсон поделился впечатлениями от поездки в Москву. По его словам, российская столица предстаёт перед гостями высокоразвитым и современным городом, в то время как в США дело обстоит зеркальным образом.

Бывший сотрудник управления акцентировал внимание, что Москва сохраняет свою чистоту даже в условиях сильных снегопадов. Последствия осадков оперативно устраняются городскими службами. Инвестициями в развитие страны российские власти возвращают ей былое величие, уверен Джонсон. Вашингтон же не может похвастать подобными успехами.

"Это не шутки, когда я говорю, что США постепенно превращаются в Советский Союз на его последней стадии, а Россия становится ведущей державой, какой сам Вашингтон был ещё в 50-х, потому что они преуспевают по всем показателям", — подытожил экс-сотрудник ЦРУ в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.