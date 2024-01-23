Риелторы объяснили причины резкого подорожания маленьких квартир
Риелтор Яшенков объяснил рост цен на маленькие квартиры их востребованностью
Рост цен на однокомнатные квартиры и студии происходит из-за повышенного покупательского спроса на подобное жильё. О причинах этого явления издание MSK1.RU побеседовало с риелторами.
По словам основателя агентства недвижимости "Евгений Яшенков и партнёры" Евгения Яшенкова, поскольку уровень жизни и покупательная способность снижаются, многим людям хватает средств только на малогабаритные квартиры. Кроме того, эксперт отметил, что всё более популярной становится покупка подобной недвижимости для перепродажи — флиппинг.
"Огромное количество непрофессиональных инвесторов сейчас в это вкладываются: покупают самые недорогие квартиры, чтобы их переделать и продать дороже", — объяснил Яшенков.
Как отметил риелтор Олег Бендриков, цены выросли в целом на всё жилье, но, так как студии и однушки пользуются большим спросом, стоимость квадратного метра в них может быть выше, чем в квартирах большего размера в том же доме.
А ранее россиян призвали переселить из их квартир в арендное жильё. По словам эксперта по жилищно-коммунальному хозяйству, массовая приватизация стала главной ошибкой 1990-х годов: она породила класс "нищих собственников", неспособных платить за содержание жилья необходимые суммы.
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