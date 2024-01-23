Риелторы объяснили причины резкого подорожания маленьких квартир

Рост цен на однокомнатные квартиры и студии происходит из-за повышенного покупательского спроса на подобное жильё. О причинах этого явления издание MSK1.RU побеседовало с риелторами.

По словам основателя агентства недвижимости "Евгений Яшенков и партнёры" Евгения Яшенкова, поскольку уровень жизни и покупательная способность снижаются, многим людям хватает средств только на малогабаритные квартиры. Кроме того, эксперт отметил, что всё более популярной становится покупка подобной недвижимости для перепродажи — флиппинг.

"Огромное количество непрофессиональных инвесторов сейчас в это вкладываются: покупают самые недорогие квартиры, чтобы их переделать и продать дороже", — объяснил Яшенков.

Как отметил риелтор Олег Бендриков, цены выросли в целом на всё жилье, но, так как студии и однушки пользуются большим спросом, стоимость квадратного метра в них может быть выше, чем в квартирах большего размера в том же доме.