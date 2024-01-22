Россиян призвали переселить из их квартир в арендное жильё

Массовая приватизация стала главной ошибкой 1990-х годов: она породила класс "нищих собственников", неспособных платить за содержание жилья необходимые суммы. Так считает эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Широков.

"По-хорошему, при нашем уровне развития экономики 60% населения должны были бы жить в арендном жилье, а не в собственных квартирах. А мы всех без разбора загнали в частную собственность. И продолжаем загонять дальше с помощью ипотеки", — заявил Широков в беседе с aif.ru.

Решить проблему он предлагает с помощью деприватизации части квартир и создания из этой недвижимости сегмента арендного субсидированного жилья.

"Можно (на добровольной основе, за счёт экономических стимулов) деприватизировать часть квартир, создать сегмент арендного субсидированного жилья — в первую очередь, для малоимущих. Да, владеть им будет муниципалитет, но он будет нести и всю ответственность за его содержание", — добавил Широков.