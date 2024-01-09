В Госдуме заявили об аварийном состоянии 40% инфраструктуры ЖКХ
Депутат Разворотнева: В России в аварийном состоянии находится 40% объектов ЖКХ
В России в аварийном состоянии находится около 40% инфраструктуры ЖКХ, при этом регионы освоили только 6% выделенных на восстановление средств. Об этом заявила заместитель председателя Комиссии Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
"Износ нашей коммунальной инфраструктуры очень велик. В 2022 году у нас был Госсовет, посвящённый теме ЖКХ. Там озвучивали, что 40% коммунальной инфраструктуры у нас требуют замены или тотальной реконструкции", — подчеркнула депутат в беседе с Ura.ru.
Проблема кроется не только в износе, но и в высокой нагрузке на сети, пояснила парламентарий. По её словам, новые дома часто подключают к старым объектам без модернизации инфраструктуры. Разворотнева назвала такую ситуацию грустной, ведь нагрузка усиливается и за счёт длительных холодов.
Депутат добавила, что в России действует правительственная программа восстановления коммунальных объектов "Инфраструктурное меню", по которой регионы могут получить на решение проблем недостающие деньги, однако большая часть этих денег так и остаётся нетронутой. Разворотнева выразила уверенность, что российские регионы начнут действовать активнее, ведь в бюджете на 2024, 2025 и 2026 годы запланировано выделить по 150 миллиардов рублей на восстановление объектов ЖКХ.
Напомним, 5 января более 20 тысяч жителей микрорайона Климовск в подмосковном Подольске остались без отопления на фоне аномальных морозов. Причиной инцидента стала авария на теплотрассе. Позднее власти области обвинили коммунальщиков в сокрытии ЧП. СК возбудил уголовное дело. Утром 9 января стало известно о задержании трёх человек, в том числе замглавы администрации Подольска. Кроме того, было решено передать области частную котельную, с которой началась авария. А патронный завод, на территории которого находится котельная, национализируют.
ТАСС / Антон Ваганов