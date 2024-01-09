В Госдуме заявили об аварийном состоянии 40% инфраструктуры ЖКХ

В России в аварийном состоянии находится около 40% инфраструктуры ЖКХ, при этом регионы освоили только 6% выделенных на восстановление средств. Об этом заявила заместитель председателя Комиссии Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Износ нашей коммунальной инфраструктуры очень велик. В 2022 году у нас был Госсовет, посвящённый теме ЖКХ. Там озвучивали, что 40% коммунальной инфраструктуры у нас требуют замены или тотальной реконструкции", — подчеркнула депутат в беседе с Ura.ru.

Проблема кроется не только в износе, но и в высокой нагрузке на сети, пояснила парламентарий. По её словам, новые дома часто подключают к старым объектам без модернизации инфраструктуры. Разворотнева назвала такую ситуацию грустной, ведь нагрузка усиливается и за счёт длительных холодов.