В Климовске 121 многоквартирный дом из 174 подключили к теплоснабжению
В 121 из 174 домов микрорайона Климовск подмосковного Подольска вернулось теплоснабжение. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.
"В середине дня удалось подключить 121 многоквартирный дом. Ведутся работы по подключению 53 домов и восьми соцобъектов", — рассказали там ТАСС.
Напомним, 5 января стало известно о масштабной аварии на теплотрассе в подмосковном Подольске, оставившей без отопления более 20 тысяч человек. В регионе наблюдались аномальные морозы. Власти обвинили во всём коммунальщиков, а Следственный комитет завёл уголовное дело. Утром 9 января стало известно о задержании трёх человек, в том числе замглавы Администрации Подольска. Кроме того, котельную, с которой началась авария, передадут области.
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