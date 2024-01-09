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9 января, 14:47

В Климовске 121 многоквартирный дом из 174 подключили к теплоснабжению

В 121 из 174 домов микрорайона Климовск подмосковного Подольска вернулось теплоснабжение. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

"В середине дня удалось подключить 121 многоквартирный дом. Ведутся работы по подключению 53 домов и восьми соцобъектов", — рассказали там ТАСС.

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Напомним, 5 января стало известно о масштабной аварии на теплотрассе в подмосковном Подольске, оставившей без отопления более 20 тысяч человек. В регионе наблюдались аномальные морозы. Власти обвинили во всём коммунальщиков, а Следственный комитет завёл уголовное дело. Утром 9 января стало известно о задержании трёх человек, в том числе замглавы Администрации Подольска. Кроме того, котельную, с которой началась авария, передадут области.

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Матвей Константинов
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