Один человек погиб после взрыва и обрушения насосной станции в Новотроицке 25 января, 07:46 В Новотроицке Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Фото © t.me / МЧС по Оренбургской области

Один человек погиб в результате взрыва и обрушения канализационно-насосной станции в оренбургском Новотроицке, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, погибший, как и трое спасённых, — работник объекта. В городе введён режим ЧС.

В Новотроицке Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Видео © t.me / SHOT

Напомним, ранее в Новотроицке Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция, под завалами оказались семь человек, четверых госпитализировали, но один позже скончался. Лайф также публиковал видео с моментом ЧП.

Авторы Александра Вишнякова