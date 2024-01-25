В Японии приговорили к смерти поджигателя, сгубившего 36 человек в здании аниме-студии

Окружной суд Киото приговорил к смертной казни 45-летнего Синдзи Аобу, признанного виновным в поджоге аниме-студии Kyoto Animation в 2019 году. Пожар унёс жизни 36 человек, а количество пострадавших превысило 30. О вердикте сообщило издание NHK.

Суд постановил, что подсудимый на момент поджога не был невменяемым, а его умственные способности не были ограничены. Это разрушило основной аргумент защиты, которая просила признать Аобу психически нездоровым на основании того, что он испытывает галлюцинации.

Пожар стал одним из самых массовых по количеству жертв преступлением за последние десятилетия. В Японии смертную казнь, как правило, применяют к убийцам, на счету которых более одной жертвы. В последний раз этот вид наказания применялся в 2022 году.