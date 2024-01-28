Западная карта Руси: Кто и как захватывал славянские города в Европе Как европейцы постарались стереть память в своих городах о славянах, почему это не удалось. 27 января, 21:41 Взятие Арконы в 1169 году. Король Вальдемар и епископ Абсалон свергают идола бога Святовита. Художник Лауриц Туксен, конец XIX века. Фото © Wikipedia

Когда речь заходит о древних цивилизациях, вы услышите о шумерах, хеттах, греках и Индии. Нет в этом списке славян. Как же так вышло, что народы, владеющие в древности Европой, не попали в него? История эта произошла недавно. Она полна жестокости и несправедливости, и в Европе о ней предпочитают не вспоминать.

До революции 1917 года русские историки преподавали в университетах, что вся Европа прежде принадлежала славянским народам. Об этом в начале XVII века писал католический монах Мавро Орбини, об этом спустя сто лет говорил академик Михаил Ломоносов, об этом в XIX веке писали книги преподаватель Егор Классен и филолог Тадеуш Воланский.

Об этом же говорили Фридрих Шлегель, Юрий Венелин, Алексей Хомяков — не последние люди в российской науке. Даже "немка" Екатерина II в письме к дипломату Фридриху Гримму писала, что легко может доказать, что именно славяне дали названия большинству рек, гор и долин во Франции, Испании, Шотландии и в других европейских странах. В своих утверждениях императрица заходила дальше: она считала, что "раса Людовиков" и династии королей-вандалов в Испании были основаны древними славянами.

Побережье Атлантики

Современные европейские историки стараются обходить вопрос со славянами стороной. А когда это не удаётся, отговариваются тем, что славяне жили в Европе, но это был лишь эпизод: пришли и ушли, причём в Средние века. Но исторические документы противоречат этим взглядам и подтверждают, что огромные территории побережья Атлантики были заселены славянами.

В "Хрониках Фландрии" 1531 года указано, что во время похода к устью Рейна римский императора Гай Юлий Цезарь встретился с воинственными славянами (slavus), с которыми римляне провели несколько жестоких битв, после чего пошли на переговоры. Назывались эти племена рутены, или русины (ruteni feu rusii). Устье Рейна — это Северная Атлантика, до будущей столицы Голландии Амстердама отсюда меньше ста километров. Поход Цезаря датируется 55 годом нашей эры.

Во время похода к устью Рейна римский императора Гай Юлий Цезарь встретился с воинственными славянами (slavus), с которыми римляне провели несколько жестоких битв, после чего пошли на переговоры. Фото © roman-glory.com

Кстати, со славянами связано и окончание Римской империи: на плите в капелле Максимуса в Зальцбурге полководец Одоакр, низложивший в V веке римского императора Ромула Августа, назван королём славян-рутенов. А средневековые хронисты Готфрид Витербоский Мартин Опавский писали, что он русин.

Немного южнее по побережью Атлантики, между городами Дюнкерк и Кале, существовало целое государство рутенов-русинов Rutenorum, главным городом которого была Рутения. Об этом говорил в своём труде "География" европейский писатель Байдренд. Население государства исповедовало православие и между собой звалось русами.

Рутены (русины) барабанщик и трубач, рисунок из книги Пьетро Бертелли (Pietro Bertelli), 1563 год. Фото © Wikipedia / Pietro Bertelli

Во Франции сохранилась "славянская" провинция Руссильон, и до сих пор есть город Руснак (Roussennac). Кстати, вплоть до XX века русняками себя звали жители Подольской и Киевской губерний. В VII веке нашей эры город Вильтебор (ныне голландский город Утрехт) являлся столицей славян-вильтов — это увековечено в летописи VIII века Беды Доспопочтенного.

Обширные территории были заселены славянами. Все они были истреблены, а частью вытеснены или ассимилированы во времена походов франков. Например, город Вильтебор пал в VII веке во время нападения короля Дагоберта на вильтов. Он уничтожил город и основал новый, назвав его Утрехт. Ещё один славянский город, Славебор, в том же веке разрушили до основания войска майорда Пипина Геристальского. Новый город получил название Влардинген.

В притеснении славян, по-видимому, отличился король франков Карл Великий, расширивший своё государство в несколько раз. По сути, с него и началась западная идея похода на Восток. Случилось это на рубеже VIII и IX веков. Тех, кто не соглашался принимать веру завоевателей, вырезали. Остальных ассимилировали, ставя во главе племён лояльных князьков. В случае ожесточённого сопротивления города обращали в пепел. От Карла I пострадали не только славяне, но и лангобарды, саксы и другие варварские, с точки зрения европейцев, племена.

Бранденбургская марка и город Гамбург

Но это было лишь начало. Наступление Запада на восточные земли поддерживалось идеями распространения христианства, а позже его западной ветви — католичества. В XII веке пал очередной оплот славянства — город Бранибор. До прихода врагов в этом городе мирно уживались представители самых разных религий. Но в конце IX века в регион вторглись германские войска. Война шла вплоть до 928 года.

Реконструкция крепости Бранденбург. Фото © Wikipedia / RonnyKrüger

Сначала войска князя стодорян Васлава сумели уничтожить германские гарнизоны на границе с Восточно-Франкским королевством, но вскоре были разбиты войском Генриха I, который вынудил дружину стодорян бежать и осадил Бранибор. Когда жители города стали массово гибнуть от голода, Васлав сдался и был вынужден дать в заложники сына Тугомира.

Тугомир принял христианство и стал верным вассалом германцев. А вот население Бранибора бунтовало вплоть до 940 года. В 1153 году город снова отошёл к славянам — его захватил князь спреван Якса. Окончательно Бранибор пал спустя четыре года — его завоевал граф Альбрехт Медведь, прославившийся завоеванием "восточных колоний". Его считают основателем Бранденбурга и Бранденбургской марки (провинции). Славяне были убиты или вытеснены, а марка стала усиленно заселяться фламандцами и германцами.

Городом бога (Богборгом) ещё в VIII веке назывался немецкий город Гамбург. Издавна в нём жили ваигры, трансальбианы, древане, ободриты, полабы, линоны, варнабы, хижане и черезпеняне. Город пал в IX веке в результате набегов датчан (викингов). Впрочем, переименование Богборга в Гамбург и смена подданства не спасли его от разграбления северных варваров. Викинги продолжали грабить Гамбург ещё сто лет.

Остров Рюген и город Аркона

Настоящая трагедия разыгралась на острове Рюген, который был сакральным местом славян, живших на балтийском побережье. Европейские историки не отрицают, что в V веке остров был заселён славянами, однако верят, что дославянское население — это руги, пришедшие из Скандинавии.

Художественная реконструкция города Аркона. Фото © Wikpedia / Віщун

Но летописцы Средних веков писали, что руги сильно отличались от германцев. У них были круглые щиты, короткие мечи, и "они были покорны своим царям", так писал историк Иордан. А главное, руги "превосходили германцев духом и телом". В торговом уставе города Раффельштетен 904 года жители острова назывались "славянами из ругов".

В главном храме Арконы, столице острова, жил сакральный чёрный конь, с помощью которого славянские жрецы гадали: конь переступал через жердь или ронял её. С этим конём связывают первый конфликт с германскими племенами, напавшими на Рюген. В первом же бою славяне взяли много пленных. Германцы же сумели захватить священного коня. После чего славяне договорились об обмене коня на пленных, что привело врагов в ярость. Они посчитали это оскорблением и дали слово уничтожить руян.

На это ушло время. Только в XII веке датчанам с седьмой попытки удалось захватить остров. Это говорит о высокой воинской доблести рюгенских славян. По сути, это был крестовый поход папы римского, объявленный против балтийских славян, а в войске были не только датчане, но и немцы, шведы, поляки.







Падение Арконы произошло ещё и благодаря распрям между славянскими племенами и предательству бояр. Произошло это в 1168 году, когда войско датского короля Вальдемара осадило Аркону. Кто-то изнутри поджог стены крепости, и она пала. Дольше всего шёл бой за храм Святовита, его охраняла дружина из трёхсот умелых бойцов. После уничтожения города датчане надругались над славянскими идолами, разграбили сокровищницу и ушли, поставив своего князя Яромара I (уроженца Рюгена). Между прочим, в англоязычной версии Википедии, написано, что "успех этого крестового похода подтвердил всему миру, что язычники Северо-Восточной Европы могут быть обращены в христианство только через порабощение".

Изгнание славян из Европы продолжилось. В XI веке была сожжена Любица (Любек), в XII веке пал город Зверин (Шверин). Его уничтожил саксонец Генрих Лев, а население города было истреблено. В этом же веке исчез с лица земли город Држдяне, на его месте появился Дрезден. Исчезли с карты Копаницы (ныне — Кёпеник), Будишин (ныне — Баутцен), Горелица (Гёрлиц), Плавун (Плауэн), Микулин Бор (Мекленбург), Староград (Ольденбург), Дрогана (Дрёгниц) и многие другие. Дольше всех продержалось княжество Рейсс, расположенное на юге Тюрингии. Оно было основано славянами, по-видимому, ещё во времена франков. В Германии его называли Ruth, Reuß, Ruzze и упразднили после Первой мировой войны. Очевидно, готовились ко Второй мировой. И сейчас, накануне новой войны, наступление на Восток всё ещё продолжается.

Авторы Александр Лаврентьев