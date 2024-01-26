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26 января, 15:54

Путин назвал главный мотив проведения спецоперации

Путин: СВО началась для защиты интересов России, других мотивов не было

Специальная военная операция (СВО) на Украине была начата для защиты интересов России, у Москвы не было других мотивов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО.

"Не было никаких других соображений, кроме одного — защита интересов России. При решении вопросов подобного рода других мотивов быть не может", указал российский лидер.

Путин добавил, что Россия стремится вооружёнными средствами прекратить ту войну, которую Киев вёл в Донбассе с 2014 года. Глава государства выразил уверенность, что РФ добьётся реализации всех поставленных задач.

Путин: Вся страна помогает военным на поле боя, студенты сдали 19 тонн крови
Путин: Вся страна помогает военным на поле боя, студенты сдали 19 тонн крови

А ранее в ходе общения со студентами – участниками СВО Путин сообщил, что на передовой находится более 600 тысяч российских военных. Также президент предложил обсудить, что нужно сделать для военных, чтобы свести сложности к нулю.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Дарья Нарыкова
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