Путин назвал главный мотив проведения спецоперации

Специальная военная операция (СВО) на Украине была начата для защиты интересов России, у Москвы не было других мотивов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО.

"Не было никаких других соображений, кроме одного — защита интересов России. При решении вопросов подобного рода других мотивов быть не может", — указал российский лидер.

Путин добавил, что Россия стремится вооружёнными средствами прекратить ту войну, которую Киев вёл в Донбассе с 2014 года. Глава государства выразил уверенность, что РФ добьётся реализации всех поставленных задач.