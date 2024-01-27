Три сотых грамма гашиша могут обойтись прилетевшему из Ташкента москвичу в 7 лет тюрьмы

В московском аэропорту Домодедово задержали жителя столицы, который пытался провезти через границу 0,03 грамма гашиша. Теперь он может сесть на семь лет. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 37-летний Станислав возвращался в Москву из столицы Узбекистана Ташкента. Житель столицы надеялся, что спокойно пройдёт таможню и пронесёт с собой наркотик. Но его "гениальный" план испортили сотрудники досмотра, которые сразу обнаружили запрещённое вещество, после чего задержали и доставили мужчину в отдел.

Против москвича возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков, ему грозит до семи лет лишения свободы.