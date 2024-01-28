Крики о помощи из багажного отделения заставили турецкий самолёт приземлиться в Анталье
Hava Sosyal Medya: Турецкий самолёт из-за криков экстренно приземлился в Анталье
В аэропорту Антальи экстренно сел авиалайнер турецкой авиакомпании Pegasus, летевший из Стамбула в Эр-Рияд. Как передаёт специализирующийся на новостях гражданской авиации портал Hava Sosyal Medya, причиной такого решения пилотов стали якобы доносившиеся из багажного отделения крики.
По данным портала, находившиеся на борту воздушного судна граждане слышали доносившиеся из грузового отделения крики с просьбой о помощи. Впоследствии сотрудники аэропорта провели обследование грузового отсека, чтобы установить источник шума.
"Проверки в грузовом отсеке закончены. Никто не найден", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что самолёту авиакомпании "Победа", который летел из Москвы в Кемерово, пришлось совершить экстренную посадку в Новосибирске. Причиной такого решения пилотов стал отказ измерения топливной системы.
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