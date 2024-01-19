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19 января, 07:09

Стала известна причина экстренной посадки самолёта "Победы" в Новосибирске

Причиной посадки самолёта в Новосибирске стал отказ измерения топливной системы

Самолёту авиакомпании "Победа", который летел из Москвы в Кемерово, пришлось совершить экстренную посадку в Новосибирске из-за отказа измерения топливной системы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Boeing 737-800 в 23:50 по московскому времени вылетел из аэропорта Шереметьево, а спустя три часа экипаж обнаружил ошибку и решил экстренно приземлиться. В итоге посадку в аэропорту Толмачёво лайнер совершил в 3:15 (мск). При этом пассажиры снова вылетели по направлению к Кемерово лишь через три часа.

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Как уже сообщал Лайф, на борту находились 179 пассажиров и шесть членов экипажа. В деле разбирается Новосибирская транспортная прокуратура, ведомство контролирует защиту прав людей на получение комплекса услуг, которые полагаются при задержке рейса.

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ТАСС / Виталий Невар

Николь Вербер
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