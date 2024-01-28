Стало известно, какой категории россиян могут повысить пенсию

Самозанятые россияне, которые уплачивают взносы на обязательное пенсионное страхование, могут быть приравнены к неработающим пенсионерам. Как сообщил агенству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьёв, в связи с этим им могут проиндексировать пенсию.

Юрист пояснил, что Минтруд предлагает исключить самозанятых пенсионеров из числа работающих лиц. На данный момент законопроект находится на межведомственном согласовании, а после этого будет направлен в Госдуму.

"Принятие закона станет стимулом к существенному росту количества самозанятых и дальнейшей легализации сегмента индивидуального предпринимательства", — сообщил Соловьёв.

Если закон будет принят, пенсии самозанятых будут индексироваться, как и пенсии неработающих. Также они смогут получать другие социальные выплаты и пособия.