Стало известно, какой категории россиян могут повысить пенсию
Юрист Соловьёв: Самозанятым россиянам могут повысить пенсию
Самозанятые россияне, которые уплачивают взносы на обязательное пенсионное страхование, могут быть приравнены к неработающим пенсионерам. Как сообщил агенству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьёв, в связи с этим им могут проиндексировать пенсию.
Юрист пояснил, что Минтруд предлагает исключить самозанятых пенсионеров из числа работающих лиц. На данный момент законопроект находится на межведомственном согласовании, а после этого будет направлен в Госдуму.
"Принятие закона станет стимулом к существенному росту количества самозанятых и дальнейшей легализации сегмента индивидуального предпринимательства", — сообщил Соловьёв.
Если закон будет принят, пенсии самозанятых будут индексироваться, как и пенсии неработающих. Также они смогут получать другие социальные выплаты и пособия.
Напомним, что ранее Министерство труда и соцзащиты России выступило с предложением исключить из списка работающих граждан самозанятых, которые уплачивают добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование. По данным министерства, эти меры нужны, чтобы самозанятым не приходилось выбирать между увеличением размера пенсии в будущем, уплачивая взносы в добровольном порядке, и индексацией уже получаемой выплаты.
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