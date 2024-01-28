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28 января, 10:43

"Мону Лизу" облили супом в Лувре

В Лувре в Париже экоактивисты облили супом картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи

В парижском Лувре экоактивистки облили супом знаменитую картину "Джоконда" ("Мона Лиза") итальянского художника Леонардо да Винчи. Брызги попали на бронированное стекло, которое защищало произведение искусства. Видео со своеобразным перформансом стремительно распространилось в соцсетях.

В Лувре в Париже экоактивисты облили супом картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. Видео © X (Twitter) / CLPRESS / Agence de presse

"Утром в воскресенье, 28 января, две экоактивистки облили супом бронированное стекло, защищающее "Джоконду" в Лувре, оправдав свои действия желанием продвигать, в частности, "право на здоровое и устойчивое питание", — отмечает AFP.

Облив картину, девушки сняли верхнюю одежду и предстали перед посетителями в белых футболках с надписью Riposte alimentaire ("Пищевое контрнаступление"). Сотрудники Лувра спешно прикрыли их щитами и стали выводить посетителей из зала.

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Это уже не первый случай "нападения" на "Мону Лизу". Так, в мае 2022 года посетитель измазал защитное стекло картины тортом. Чтобы не вызвать подозрений, он пробрался в музей на инвалидном кресле и в женском парике. Во время задержания он призывал гостей музея подумать о планете. Картина тогда также не пострадала: работники очистили стекло и раму от торта.

Обложка ©

X (Twitter) / CLPRESS / Agence de presse

Никита Осипов
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