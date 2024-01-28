"Мону Лизу" облили супом в Лувре

Это уже не первый случай "нападения" на "Мону Лизу". Так, в мае 2022 года посетитель измазал защитное стекло картины тортом. Чтобы не вызвать подозрений, он пробрался в музей на инвалидном кресле и в женском парике. Во время задержания он призывал гостей музея подумать о планете. Картина тогда также не пострадала: работники очистили стекло и раму от торта.