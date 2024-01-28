Регион

Уведомления отключены

28 января, 13:55

В Госдуме напомнили, какие законы вступают в силу 1 февраля

Володин: В России проиндексируют маткапитал и другие соцвыплаты с 1 февраля

В России с 1 февраля проиндексируют материнский капитал и другие социальные выплаты. Об этом напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей — на второго. Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций", указал Володин в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Председатель ГД подчеркнул, что приоритетом государства является обеспечение всех социальных обязательств в полной мере. Володин заверил, что в бюджете страны имеются необходимые средства для этого. Также с 1 февраля вступят в силу законы о контроле деятельности микрофинансовых организаций, бесплатном информировании об истечении срока вкладов, добровольной пожарной охране, дополнительных мерах по защите государственной тайны и другие, напомнил спикер Госдумы.

  • С 1 февраля проиндексируют маткапитал. Фото © Telegram / Государственная дума
    С 1 февраля проиндексируют маткапитал. Фото © Telegram / Государственная дума
  • С 1 февраля вступит в силу закон о применении специальных экономических мер. Фото © Telegram / Государственная дума
    С 1 февраля вступит в силу закон о применении специальных экономических мер. Фото © Telegram / Государственная дума
  • С 1 февраля вступит в силу закон об информировании о вкладах. Фото © Telegram / Государственная дума
    С 1 февраля вступит в силу закон об информировании о вкладах. Фото © Telegram / Государственная дума
  • С 1 февраля вступит в силу закон об установлении границ населённых пунктов. Фото © Telegram / Государственная дума
    С 1 февраля вступит в силу закон об установлении границ населённых пунктов. Фото © Telegram / Государственная дума
  • С 1 февраля вступит в силу закон о добровольной пожарной охране. Фото © Telegram / Государственная дума
    С 1 февраля вступит в силу закон о добровольной пожарной охране. Фото © Telegram / Государственная дума
  • С 1 февраля вступит в силу закон об экологической повестке в энергетике. Фото © Telegram / Государственная дума
    С 1 февраля вступит в силу закон об экологической повестке в энергетике. Фото © Telegram / Государственная дума
  • С 1 февраля вступит в силу закон о допуске и доступе к гостайне. Фото © Telegram / Государственная дума
    С 1 февраля вступит в силу закон о допуске и доступе к гостайне. Фото © Telegram / Государственная дума
  • С 1 февраля вступит в силу закон о регулировании хостинга. Фото © Telegram / Государственная дума
    С 1 февраля вступит в силу закон о регулировании хостинга. Фото © Telegram / Государственная дума
  • С 1 февраля вступит в силу закон о контроле деятельности МФО. Фото © Telegram / Государственная дума
    С 1 февраля вступит в силу закон о контроле деятельности МФО. Фото © Telegram / Государственная дума
  • С 1 февраля вступит в силу закон об обжаловании действий разрешительных органов. Фото © Telegram / Государственная дума
    С 1 февраля вступит в силу закон об обжаловании действий разрешительных органов. Фото © Telegram / Государственная дума

С 1 февраля проиндексируют маткапитал. Фото © Telegram / Государственная дума

1 / 10
Более 20 миллионам россиян проиндексируют выплаты с 1 февраля
Более 20 миллионам россиян проиндексируют выплаты с 1 февраля

С 1 февраля прибавку сделают в том числе пенсионерам. Чтобы узнать, какие выплаты вырастут, на сколько и кого затронет повышение, читайте материал Лайфа.

Обложка ©

Freepik / prostooleh

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Госдума
  • Вячеслав Володин
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Законы
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров