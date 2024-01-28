В Госдуме напомнили, какие законы вступают в силу 1 февраля

В России с 1 февраля проиндексируют материнский капитал и другие социальные выплаты. Об этом напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей — на второго. Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций", — указал Володин в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Председатель ГД подчеркнул, что приоритетом государства является обеспечение всех социальных обязательств в полной мере. Володин заверил, что в бюджете страны имеются необходимые средства для этого. Также с 1 февраля вступят в силу законы о контроле деятельности микрофинансовых организаций, бесплатном информировании об истечении срока вкладов, добровольной пожарной охране, дополнительных мерах по защите государственной тайны и другие, напомнил спикер Госдумы.



















