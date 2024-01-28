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28 января, 11:34

Путин пообещал, что кабмин примет решение о финансировании работы в Антарктиде

Правительство обязательно примет решение о финансировании работы российских исследователей в Антарктиде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия нового зимовочного комплекса антарктической станции "Восток", в которой он принимает участие по видеосвязи.

"Знаю, что 2025–2027 годы требуют миллиардных вложений в эту работу. Решение правительством пока не принято. Но принято будет — заверяю вас", — сказал глава государства полярникам.

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Напомним, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии открытия нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде. Там находятся глава Российской антарктической экспедиции Павел Лунёв, руководитель станции Захар Акулов и другие специалисты.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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