Путин пообещал, что кабмин примет решение о финансировании работы в Антарктиде
Правительство обязательно примет решение о финансировании работы российских исследователей в Антарктиде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия нового зимовочного комплекса антарктической станции "Восток", в которой он принимает участие по видеосвязи.
"Знаю, что 2025–2027 годы требуют миллиардных вложений в эту работу. Решение правительством пока не принято. Но принято будет — заверяю вас", — сказал глава государства полярникам.
Напомним, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии открытия нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде. Там находятся глава Российской антарктической экспедиции Павел Лунёв, руководитель станции Захар Акулов и другие специалисты.