Гитариста гремевшей в 70-х группы госпитализировали прямо с выступления в театре
Mash: Гитариста "Аракса" Парфенюка госпитализировали с выступления в "Ленкоме"
Бас-гитарист советской рок-группы "Аракс" Николай Парфенюк. Обложка © lenkom.ru
Бас-гитариста рок-группы "Аракс" Николая Парфенюка доставили в больницу с выступления в московском театре "Ленком". Как сообщает Mash, у музыканта заподозрили сердечный приступ.
По данным телеграм-канала, коллеги артиста вызвали врачей сразу, как заметили у него нарушение речи. К счастью, спустя некоторое время состояние музыканта стабилизировалось, и 66-летнего гитариста отпустили домой.
Заслуженному артисту России Николаю Парфенюку 66 лет. Он написал музыку ко множеству фильмов и телесериалов, среди которых "Львиная доля", "Полосатое лето", "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского". Песни Парфенюка исполняли знаменитые ленкомовские артисты, среди которых Николай Караченцов, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Сергей Степанченко.
Группа "Аракс" добилась известности в 70-е, она сотрудничала со многими популярными композиторами, в том числе Геннадием Гладковым, Алексеем Рыбниковым, Александром Зацепиным, Юрием Антоновым. Кроме этого, коллектив исполнял и записывал песни Алексея Романова и Константина Никольского.
Ранее Лайф сообщал, что другой участник группы "Аракс", гитарист Вадим Голутвин, умер в июле 2022 года на 70-м году жизни. Отмечалось, что музыкант боролся с тяжёлой онкологией.