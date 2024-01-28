Гитариста гремевшей в 70-х группы госпитализировали прямо с выступления в театре

Бас-гитариста рок-группы "Аракс" Николая Парфенюка доставили в больницу с выступления в московском театре "Ленком". Как сообщает Mash, у музыканта заподозрили сердечный приступ.

По данным телеграм-канала, коллеги артиста вызвали врачей сразу, как заметили у него нарушение речи. К счастью, спустя некоторое время состояние музыканта стабилизировалось, и 66-летнего гитариста отпустили домой.

Заслуженному артисту России Николаю Парфенюку 66 лет. Он написал музыку ко множеству фильмов и телесериалов, среди которых "Львиная доля", "Полосатое лето", "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского". Песни Парфенюка исполняли знаменитые ленкомовские артисты, среди которых Николай Караченцов, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Сергей Степанченко.

Группа "Аракс" добилась известности в 70-е, она сотрудничала со многими популярными композиторами, в том числе Геннадием Гладковым, Алексеем Рыбниковым, Александром Зацепиным, Юрием Антоновым. Кроме этого, коллектив исполнял и записывал песни Алексея Романова и Константина Никольского.