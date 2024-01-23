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22 января, 21:39

Вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко умер на 52-м году жизни

В Санкт-Петербурге умер вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко

Вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко (Ефр). Обложка © VK / Сергей Ефременко

Вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко (Ефр). Обложка © VK / Сергей Ефременко

В Санкт-Петербурге скончался 51-летний вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко. Трагическую новость сообщил коллектив на странице в социальной сети, не уточнив причин смерти.

Marksheider Kunst — петербургская музыкальная группа, которая была создана в 1992 году студентами Горного университета. Они исполняли песни в таком стиле, как рокабилли, ска-джаз, румба, афробит и сальса. Их композиции использовались в качестве саундтреков в фильмах "Питер FM", "Кислород", "Любовь в большом городе – 2" и других.

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Ранее стало известно о смерти австралийского рок-музыканта Колина Берджесса, который умер на 78-м году жизни. Он был первым ударником знаменитой группы AC/DC.

Оксана Попова
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