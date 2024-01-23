Вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко умер на 52-м году жизни

Marksheider Kunst — петербургская музыкальная группа, которая была создана в 1992 году студентами Горного университета. Они исполняли песни в таком стиле, как рокабилли, ска-джаз, румба, афробит и сальса. Их композиции использовались в качестве саундтреков в фильмах "Питер FM", "Кислород", "Любовь в большом городе – 2" и других.