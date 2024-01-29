Юные хоккеисты выбили стёкла автобуса, чтобы спастись на уральской трассе смерти

Юным хоккеистам, которые попали в смертельное ДТП с автобусом на Урале, пришлось разбивать окна ради спасения. Об этом нашим коллегам из URA.RU рассказали прибывшие на место аварии спасатели.

"Подростки самостоятельно выбили несколько окон и начали помогать друг другу, вытаскивая из автобуса. В целом дети молодцы, сработали оперативно, как настоящая команда", — отметил один из собеседников издания.

Трасса Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов входит в список участков, где чаще всего происходят смертельные аварии. В регионе её прозвали "дорогой смерти".