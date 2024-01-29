Немецких телезрителей шокировал номер "вагинальной флейтистки" на шоу талантов

В Германии обсуждают непристойный номер на шоу талантов в эфире обычно консервативного телеканала RTL. Одна из участниц, австралийка Беатрис Маккуиф, была прозвана "вагинальной флейтисткой". Теперь вы понимаете, что за номер она продемонстрировала членам жюри.

Беатрис рассказала, что по профессии она — врач, а флейту начала осваивать ещё в детстве, правда, тогда речь шла о традиционном музицировании. Лишь уже в зрелом возрасте женщина открыла в себе редкий талант и даже начала зарабатывать на этом деньги, гастролируя по клубам для взрослых по всему миру.

Реакция зрителей в зале на выступление Беатрис говорило само за себя. Кадр из видео © YouTube/ Das Supertalent

Выступление Беатрис длилось не больше минуты, но жюри осталось в шоке надолго. Самое интересное, что заурядная внешность этой женщина никак не соотносилась с тем, какой секрет она скрывает от окружающих. Дамочка вышла на сцену в классической блузке и юбке, в очках, а волосы были собраны в строгий пучок. Очень скоро оказалось, что под юбкой скрывались чулки с подвязкой и трусики с "быстрым" доступом. Повернувшись к зрителям спиной и продемонстрировав растяжку, которой позавидовала бы сама Анастасия Волочкова, австралийка сыграла на флейте гамму, используя исключительно гениталии.

Руководству телеканала даже пришлось оправдываться за показанное в эфире. Там заверили, что предвидели неоднозначную реакцию публики и "приняли соответствующие меры для защиты несовершеннолетних", а именно — прикрыли причинные места конкурсантки смайликом с ёжиком.

Судьи были шокированы выступлением участницы из Австралии. Кадр из видео © YouTube/ Das Supertalent

"Её, по общему признанию, необычный талант играть на блокфлейте посредством акробатики и мышц тазового дна уникален и показывает, что Supertalent даёт пространство для разнообразия выступлений", — сообщили в дирекции телеканала журналистам издания BILD.