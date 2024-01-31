Почти нашли жизнь на Марсе: Ровер Perseverance прислал потрясающие данные Марсоход несколько месяцев подряд ездил по дну кратера, который очень похож на бывшее озеро, и обследовал его радаром. 30 января, 21:44 Обложка © Shutterstock

Вот какая картина по поводу этого 50-километрового кратера сложилась у планетологов-геологов, которые изучают другие миры. Они с большой уверенностью утверждают, что примерно 3,8–3,9 миллиарда лет назад здесь упал астероид, а потом образованная им яма заполнилась водой. Потому-то кратер и назвали Езером, это на многих славянских языках значит "озеро".

Марсианский кратер Езеро в прошлом согласно представлениям геологов. GIF © Giphy

О том, что конкретно здесь и вообще в целом на Марсе была полноценная водная система, говорят как минимум некоторые достаточно очевидные особенности поверхности. К примеру, вокруг Езера извиваются явно три пересохших речных русла. То есть это было не стоячее "езеро".

Кратер Езеро и соединённые с ним русла рек и каналов. Фото © Wikipedia / NASA

Каким образом Марс растерял большую часть своей воды — это отдельная тема. По одной из версий, вода улетучилась в космос, по другой — как бы впиталась в марсианскую поверхность, то есть молекулы воды встроились в кристаллическую структуру минералов. Но самый интересный вопрос: успел ли в этой воде завестись кто-либо живой? Хотя бы какая-нибудь микроскопическая сине-зелёная водоросль плавала или нет?

В любом случае если искать следы марсианской жизни, то как раз в таком месте, как Езеро. Но есть такое соображение: поскольку магнитное поле Марса можно назвать никаким (по крайней мере по сравнению с земным) и атмосфера тоже крайне разреженная, то от убивающей всё живое солнечной радиации планету очень мало что защищает. Значит, если что живое и было на Марсе, то на поверхности оно наверняка бесследно уничтожено, разрушено бомбардировкой космических частиц. Поэтому искать нужно в марсианских глубинах. Грунт от радиации защищает. К слову, большая часть биомассы Земли — это вовсе не совокупность всего живого на поверхности, а микроскопическая жизнь в земных недрах.

Но, прежде чем искать ответ на эпохальный вопрос, нужно всё-таки окончательно подтвердить, что Езеро действительно был "езером". А подтвердить это можно и нужно по внутренним геологическим признакам. Поэтому марсоход Perseverance, который с 2021 года по дну Езера ездит, вооружили в том числе радаром. Он в целом такой же, каким исследуют "подземелье" Арктики и Антарктики. "Видит" на 20 метров вглубь. И учёные недавно рассказали, что Perseverance с мая по декабрь 2022 года благополучно поездил со своим включённым георадаром и обнаружил под собой как раз ту картину, какую геологи и ожидают увидеть в бывшем озере. А именно прослеживается отчётливая граница между двумя слоями. Нижний — это дно самого кратера, а верхний — это накопившиеся впоследствии отложения, которые очень похожи на земные озёрные. И учёные практически уверены в следующем: если в этих отложениях оседали и остатки живых организмов, то какие-то следы их существования там, в глубине, до сих пор должны быть.

Полученное с помощью радара изображение структуры дна марсианского кратера Езеро. Фото © Science

Вывод: надо копать. Точнее, бурить. А для этого очень нужен марсоход "Розалинд Франклин" миссии ExoMars, потому что только у него есть бурильная установка, способная добраться до беспрецедентной двухметровой глубины. Как известно, его планировали запускать на ракете "Протон" вместе с российской стационарной платформой, которая тоже должна была работать на Марсе как научная станция. И это не состоялось, потому что европейская сторона объявила об отказе от сотрудничества. До сих пор, кстати, сохраняется большой вопрос, на чём теперь этот великолепный марсоход запускать. Альтернативой считалась ракета Falcon 9, но пока что ситуация остаётся неясной.

Авторы Адель Романенкова