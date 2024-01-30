Администрация объяснила, что так "жахнуло" в Краснодаре
Мэрия Краснодара: Причиной гула стало преодоление самолётом звукового барьера
Причиной громкого звука, который был слышан после 15 часов в некоторых районах Краснодара, стало преодоление самолётом звукового барьера. Об этом заявили в мэрии кубанской столицы. Там сослались на данные экстренных служб, которые не зафиксировали сигналов о каких-либо ЧП.
"В ЕДДС сообщили, что информации о взрывах и разрушениях не поступало", — сообщается в телеграм-канале администрации Краснодара.
Ранее в краснодарских телеграм-каналах и СМИ прошла информация о том, что в разных районах города почувствовали мощный гул и толчки. Один из очевидцев сообщил, что "жахнуло так, что птицы разлетелись".