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30 января, 12:59

Администрация объяснила, что так "жахнуло" в Краснодаре

Мэрия Краснодара: Причиной гула стало преодоление самолётом звукового барьера

Фото © Виртуальный путеводитель по Краснодару

Фото © Виртуальный путеводитель по Краснодару

Причиной громкого звука, который был слышан после 15 часов в некоторых районах Краснодара, стало преодоление самолётом звукового барьера. Об этом заявили в мэрии кубанской столицы. Там сослались на данные экстренных служб, которые не зафиксировали сигналов о каких-либо ЧП.

"В ЕДДС сообщили, что информации о взрывах и разрушениях не поступало", сообщается в телеграм-канале администрации Краснодара.

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города

Ранее в краснодарских телеграм-каналах и СМИ прошла информация о том, что в разных районах города почувствовали мощный гул и толчки. Один из очевидцев сообщил, что "жахнуло так, что птицы разлетелись".

Марина Калегина
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