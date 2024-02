День отказа от мобильного телефона, День бармена, Ксения-полузимница: Праздники и приметы 6 февраля

День отказа от мобильного телефона

Писатель предложил отмечать день независимости от телефона 6 февраля, так как в эту дату католики чтут память святого Ведаста, который во Франции известен как святой Гастон. Это имя упоминается в песне популярного французского певца Нино Феррера Le téléfon ("Телефон"): Gaston y a l'téléfon qui son / Et y a jamais person qui y répond ("Гастон, звонит телефон / Но никто никогда не берёт трубку").

Через несколько лет на смену этому термину пришёл другой – номофобия (от английского nomophobia, no mobile-phone phobia — "боязнь отсутствия мобильного телефона"), но суть осталась той же. Ввели его в Британии, когда в ходе масштабного исследования в 2010 году выяснили, что около 53% пользователей мобильных телефонов беспокоятся, когда остаются без мобильного телефона. Причём оказалось, что уровень стресса при номофобии сравним с переживаниями в день свадьбы или при посещении стоматолога. Людей, склонных к такому беспокойству, называют номофобами.

Международный день безопасного Интернета

Международный день безопасного Интернета, появившись в Европе 20 лет назад, уже вышел за пределы этой географической зоны, поддерживается в большинстве стран, в том числе в России. Основной лозунг этого праздника — "Вместе за лучший Интернет" (Together for a better internet).