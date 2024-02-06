День отказа от мобильного телефона, День бармена, Ксения-полузимница: Праздники и приметы 6 февраля Сегодня, 6 февраля 2024 года, в России свой праздник могут отмечать те, кого возмущает постоянное "зависание" в телефоне. Также на эту дату приходится профессиональный праздник мастеров по составлению коктейлей и день, посвящённый популярному единоборству. 5 февраля, 21:01 6 февраля отмечается День отказа от мобильного телефона. Обложка © Freepik

День отказа от мобильного телефона

6 февраля в России можно отметить необычный праздник — День отказа от мобильного телефона, или Всемирный день без мобильного телефона. Рассказываем о нём: Это неофициальный международный праздник.

Был придуман в начале 2000-х французским писателем Филом Марсо.

Отмечается ежегодно 6 февраля, по календарю не смещается.

Цель — побудить людей проводить меньше времени перед экранами.

Французский писатель Фил Марсо, ставший инициатором Дня отказа от мобильного телефона, является автором романа Pa sage a Taba, который называют "первым написанным на языке SMS". Примечательно, что Марсо обратил внимание на тему зависимости людей от телефонов, когда о таких медиаустройствах, как нынешние смартфоны, ещё только мечтали, — в ходу были кнопочные.

Писатель предложил отмечать день независимости от телефона 6 февраля, так как в эту дату католики чтут память святого Ведаста, который во Франции известен как святой Гастон. Это имя упоминается в песне популярного французского певца Нино Феррера Le téléfon ("Телефон"): Gaston y a l'téléfon qui son / Et y a jamais person qui y répond ("Гастон, звонит телефон / Но никто никогда не берёт трубку").

Идею писателя подхватили не только во Франции, но и за рубежом, и теперь День отказа от мобильного телефона стал уже международным, хоть и неофициально. Его целью является борьба с адикофонией. Такой термин ввёл сам Марсо, это слово обозначает болезненное привыкание к мобильным телефонам и смартфонам, когда человек переживает страх оказаться отрезанным от мира.

Через несколько лет на смену этому термину пришёл другой – номофобия (от английского nomophobia, no mobile-phone phobia — "боязнь отсутствия мобильного телефона"), но суть осталась той же. Ввели его в Британии, когда в ходе масштабного исследования в 2010 году выяснили, что около 53% пользователей мобильных телефонов беспокоятся, когда остаются без мобильного телефона. Причём оказалось, что уровень стресса при номофобии сравним с переживаниями в день свадьбы или при посещении стоматолога. Людей, склонных к такому беспокойству, называют номофобами.

Психологи говорят, что тут дело даже не в самом смартфоне. По мнению некоторых из них, правильнее говорить о зависимости от интернет-общения — мессенджеров, соцсетей, каналов и так далее. У многих сотни, а то и тысячи "друзей" в социальных сетях, из-за чего создаётся иллюзия очень широкого круга общения, которого у прежних поколений не было. Конечно, на самом деле это общение суррогатное, не межличностное. Ощутить разницу и призывают в День отказа от мобильного телефона. Это дата, когда каждый из нас может попытаться доказать себе, что он — не номофоб.

Международный день безопасного Интернета

6 февраля 2024 года отмечается Международный день безопасного Интернета. Фото © Freepik / Rawpixel

В 2024 году 6 февраля в России и других странах отмечается праздник под названием Международный день безопасного Интернета. Несколько фактов о нём: Это часть глобальной информационной кампании.

Учреждён в рамках проекта Европейского союза SafeBorders.

Отмечается каждый год во вторник второй недели февраля.

В 2024 году приходится на 6 февраля.

В этот день проводятся различные просветительские мероприятия.

Международный день безопасного Интернета, появившись в Европе 20 лет назад, уже вышел за пределы этой географической зоны, поддерживается в большинстве стран, в том числе в России. Основной лозунг этого праздника — "Вместе за лучший Интернет" (Together for a better internet).

Суть праздника в том, чтобы напомнить: Интернет даёт много преимуществ современному миру, удобен для получения информации, но вместе с тем несёт и немало рисков. Поэтому важно знать, как обезопасить себя во время пользования Всемирной паутиной.

В России в 2008 году был создан проект "Центр безопасного Интернета", который затем стал Центром безопасности в информационном обществе "Не допусти!". Именно он является организатором мероприятий Международного дня безопасного Интернета в нашей стране. Обычно посвящённые празднику мероприятия проходят как в Москве, так и в регионах.

Так, каждый год в России проводится Неделя безопасного Рунета. Она стартует сегодня под девизом "Безопасный Рунет — залог успешного будущего", будет длиться до 13 февраля. Среди основных тем недели: противодействие киберпреступности и киберугрозам; повышение цифровой грамотности и компетентности; безопасность детей в Интернете; борьба с незаконным и вредоносным контентом; поддержка цифрового предпринимательства и инноваций; формирование позитивного имиджа России в Интернете.

Международный день бармена

6 февраля отмечается Международный день бармена. Фото © Shutterstock

6 февраля свой праздник в России отмечают мастера создания коктейлей — на эту дату приходится Международный день бармена. Рассказываем о нём: Это интернациональный профессиональный праздник.

Официально не утверждён.

Приурочен ко дню памяти святого Аманда.

Ежегодно отмечается в одну дату — 6 февраля.

Международный день бармена отмечается с 2008 года, он появился за рубежом в профессиональном сообществе. Дата выбрана не случайно: в этот день чтут святого Аманда — миссионера, монаха, просветителя Бельгии и крестителя фламандских земель. Его считают покровителем виноделов, пивоваров, рестораторов и барменов. В Русской православной церкви этот святой не почитается, но, поскольку праздник светский, российские бармены его тоже отмечают.

Считается, что профессия бармена зародилась в США во времена "золотой лихорадки", то есть в середине XIX века. Тогда владельцы магазинчиков предлагали разный товар, в том числе спиртное. Постепенно зародилась традиция разделять торговую зону и место для отдыха посетителей. Последнее стали называть баром. Тогда и появились первые бармены, а вслед за этим стала нарастать популярность различных коктейлей.

Обычно к Международному дню бармена приурочены различные конкурсы для представителей этой профессии, розыгрыши для посетителей и различные акции в питейных заведениях.

День тайского бокса муай-тай

6 февраля отмечается День тайского бокса муай-тай. Фото © Shutterstock

6 февраля в России свой праздник могут отмечать поклонники одного из самых популярных в мире единоборств — в эту дату отмечается День тайского бокса муай-тай: Это таиландский профессиональный и народный праздник.

Ежегодно отмечается 6 февраля, по календарю не смещается.

Празднуется в виде поединков среди мастеров муай-тай, чествования признанных мастеров.

Муай-тай широко известно в мире также как тайский бокс. В самом Таиланде это не только вид спорта, но и значимая часть национальной культуры. Название муай-тай можно перевести как "свободный бой". В наше время в этом единоборстве разрешено бить кулаками, голенями, локтями и коленями.

Празднование Дня муай-тай связано с одной из легенд, окружающих это единоборство. Согласно преданию, в 1774 году, во время войны с Бирмой, в плен к её войскам попали несколько тайских гвардейцев – мастеров муай-тай. Король Бирмы решил устроить показательные бои, чтобы проверить их навыки. Среди пленённых тайцев был Най Кхам Том, и он одного за другим быстро победил десять бирманских бойцов, за что был отпущен с наградой. Вернувшись домой, он был встречен героем.

С тех пор уже на протяжении веков в Таиланде в память о том легендарном поединке в День муай-тай проводятся соревнования, которые являются своеобразной данью уважения к непревзойдённому мастеру муай-тай. Так как поклонников этого единоборства много и в России, в нашей стране также этот праздник также могут отмечать.

День памяти блаженной Ксении Петербургской

Русская православная церковь 6 февраля чтит память Ксении Петербурской, канонизированной в 1988 году в лике блаженной. Жила она в Петербурге в XVIII веке. Рано стала вдовой, после чего отреклась от всех материальных благ, раздала имущество бедным. Ксения облачилась в мужскую одежду, называла себя именем мужа. Она скиталась по улицам города на Неве и непрестанно молилась. Когда началось строительство каменной церкви на Смоленском кладбище, блаженная тайком помогала: ночью поднимала тяжёлые кирпичи на леса. В скитаниях женщина провела 45 лет, а после смерти её похоронили на Смоленском кладбище. К могиле блаженной до сих пор приходят верующие, обращаясь к святой с молитвами и просьбами.

Приметы 6 февраля

Ксения-полузимница

На Руси же эту дату называли Аксиньин день, или Ксения-полузимница — по имени Ксении Миласской, память которой тоже совершается 6 февраля. Считалось, что это середина зимы и по погоде можно предсказать, какой будет весна и что будет с урожаем. На Аксинью следовало добросовестно трудиться, приводить дом в порядок. Под запретом были хмельные напитки: если употреблять их и расслабляться – можно получить неприятности в делах. Ещё нельзя было проявлять скупость, проходить мимо тех, кто нуждается в помощи, — это к проблемам с деньгами.

Погодные приметы 6 февраля

Какая погода на Аксинью, такой и весна будет.

Облака быстро бегут — к холодам.

Тёплая погода — к богатому урожаю.

Снегопад — работы в поле в сезон будет много.

Сильный ветер — к засухе летом.

Именины 6 февраля

6 февраля именины может отмечать российский певец Денис Клявер. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сегодня, 6 февраля, именины могут отмечать: Герасим

Денис

Иван

Ксения

Николай

Павел

Тимофей.

Авторы Вадим Андреев