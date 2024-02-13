Лучше не доводить: В США задумались, что будут есть после ядерной войны Учёные предложили питаться тем, что сейчас вряд ли интересует кого-либо в качестве пищи. Зато, по расчётам, может спасти множество людей от голодной смерти. 12 февраля, 21:44 В США назвали продукт, который может спасти от голода после ядерной войны. Обложка © Shutterstock

Когда учёные стали разбираться, от чего именно 66 миллионов лет назад повымирали нептичьи динозавры и вместе с ними вообще порядка 75% животных и растений, то пришли к такому выводу: после падения примерно 10-километрового астероида в воздух до самой стратосферы поднялись триллионы тонн сажи, пыли и прочего. Всё это постепенно распространилось над всей планетой и окутало её непроницаемой пеленой года на полтора. Это было в прямом смысле беспросветное время. А без солнечного света, естественно, не будет практически ничего расти, травоядным животным питаться станет нечем, а хищным, соответственно, некем.

Так вот, есть большие подозрения, что ровно то же самое грозит всему живому, если человечество окажется настолько безмозглым, чтобы устроить себе же ядерную войну. В опубликованном недавно исследовании говорится, что тотальная война между Россией и США может привести к серьёзному понижению средних глобальных температур и таким образом уничтожить 90% сельского хозяйства по всей Земле. Поэтому биологи задались вопросом, что из пригодного в пищу в принципе может сохраниться в условиях ядерной зимы. Из рассмотренных вариантов называется в том числе, к примеру, синтетический жир из нефти. Но всё синтетическое потребует экстренного производства в максимально возможном масштабе, поэтому исследователи не считают правильным особенно на это надеяться. Нужно хоть что-то натуральное.

И этим натуральным, по высказанному мнению, могут стать морские водоросли. Они, конечно, без солнечного света тоже резко сократят свой рост и размножение, но всё-таки будут погибать не так быстро, как наземные растения. При этом вода защищает от радиации, поэтому у всего, что обитает в воде, выжить больше шансов.

Одним из самых многообещающих считают растение Gracilaria tikvahiae. Дело в том, что эта водоросль обосновалась у восточных американских берегов. Её описывают как очень "оппортунистическую". Это значит, что она быстро подстраивается под меняющиеся условия, выживает в труднопредсказуемых обстоятельствах и так далее. То есть, проще говоря, живучий морской сорняк. При этом он достаточно питательный, в нём много йода. По расчётам, Gracilaria tikvahiae может обеспечить 45% потребности человека в пище, то есть ею, конечно, не наешься, но от голода не умрёшь. Поэтому учёные предлагают рассмотреть возможность создания ферм по выращиванию этой "морской капусты" везде, где только возможно. Расчёты показывают, в первые пару лет после ядерной войны она будет расти даже лучше, чем сейчас, потому что от глобального понижения температур в океане усилится перемешивание вод, а это перемешивание обеспечивает растения питательными веществами.

Авторы Адель Романенкова