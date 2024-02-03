Залипательный космос: 5 самых потрясающих галактик на новых снимках Webb Полученные изображения поразили даже тех, кто наблюдает и исследует галактики многие десятилетия. 2 февраля, 21:46 5 самых потрясающих галактик на новых снимках Webb. Обложка © webbtelescope.org

Эти галактики астрономы много раз видели в разные телескопы, и, конечно, в том числе в легендарный Hubble, но James Webb показал их в прямом смысле в новом свете — в инфракрасном. Дело в том, что Hubble — в основном оптический, он наблюдает объекты в космосе в видимом свете и лишь немного "захватывает" ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов. А Webb целенаправленно создан для наблюдений именно в инфракрасном свете, потому что только в этом свете можно видеть самые далёкие галактики из вообще доступных для наблюдения. Галактики на самых недавних снимках космической обсерватории — не самые далёкие, но невероятно красивые. На фотографиях отчётливо, в беспрецедентных подробностях видны великолепные переплетения галактической пыли, потому что эта пыль как раз отражает инфракрасный свет.

Коллаж из изображений 19 галактик, полученных с помощью космической обсерватории James Webb. Фото © webbtelescope.org

В основном на этих снимках галактики примерно того же типа, как и наш Млечный Путь, — спиральные галактики с перемычкой. На англоязычный манер её ещё называют "баром". Этот "бар" пересекает галактический центр, его достаточно легко рассмотреть. Вот, наверное, один из самых явственных примеров — NGC 1300 в созвездии Эридана, в 69 миллионах световых лет от нас.

Галактика NGC 1300, коллаж снимков Webb (слева вверху) и Hubble (справа внизу). Фото © webbtelescope.org

Почему получаются такие перемычки? Как объясняют учёные, так расходятся в разные стороны области плотного скопления звёзд из-за некоего несоответствия между скоростью вращения всего галактического диска в целом и скоростью движения отдельных звёзд. К примеру, так может быть из-за гравитационного воздействия соседних галактик.

По современным научным представлениям, со временем перемычка чаще всего исчезает и галактика делается идеально симметричной спиралью с аккуратным округлым центром. Такой, как, скажем, вот эта — IC 5332 в созвездии Скульптора. Как установили учёные, она уже на той "преклонной" стадии своей эволюции, на которой в ней уже практически не образуется новых звёзд. До неё — 29 миллионов световых лет.

Галактика IC 5332 на снимке James Webb. Фото © webbtelescope.org

А вот, кстати, пример этого переходного процесса, то есть постепенного "рассасывания" галактической перемычки, — NGC 3351. Созвездие Льва, 38 миллионов световых лет от нас.

Галактика NGC 3351, коллаж снимков Hubble (слева вверху) и Webb (справа внизу). Фото © webbtelescope.org

А эта галактика в южном созвездии Печь по размерам такая же, как наш родной Млечный Путь, то есть простирается примерно на сотню тысяч световых лет в диаметре. Но она, судя по всему, по массе значительно Млечному Пути уступает. Во всяком случае, её центральная сверхмассивная чёрная дыра вдвое "легче" нашей — два миллиона Солнц. К слову, учёные говорят, что чёрная дыра той или иной степени "сверхмассивности" должна быть в центре любой галактики, потому что гравитация естественным образом стягивает туда материю.

Галактика NGC 1365, снимок Webb. Фото © webbtelescope.org

Стоит отметить, скажем, и этот красивейший "экземпляр" в созвездии Часы — NGC 1512. Тоже, как можно видеть, с перемычкой. Только поменьше Млечного Пути — 70 тысяч световых лет в диаметре.

Галактика NGC 1512, снимок Webb. Фото © webbtelescope.org

Кроме спиральных галактики ещё бывают эллиптическими, линзовидными и неправильными, то есть бесформенными. Эдвин Хаббл считал, что галактики рождаются как эллипсы, потом приобретают форму линзы, далее становятся спиралями и, наконец, завершают эволюцию в бесформенном "неправильном" виде. Но дальнейшие наблюдения привели учёных к выводу, что всё это не так. К примеру, выяснилось, что эллиптические галактики гораздо больше, массивнее спиральных. А не может галактика, поменяв свой вид, стать "легче". Поэтому сейчас мнение учёных таково, что эллиптические галактики возникают от слияния нескольких спиральных. А линзовидные — это не молодые, а, наоборот, "постаревшие" спиральные галактики, у которых рукава уже распались, а окружающий центр "балдж" сильно разросся. Что касается неправильных, то подозревают, что это (по крайней мере, во многих случаях) — бывшие "правильные", которые "искалечены" какой-то другой галактикой.

Авторы Адель Романенкова