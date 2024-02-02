Основатель Google тайно купил себе пятый остров за 32 миллиона долларов

Сооснователь американской компании Google Ларри Пейдж в 2018 году тайно купил в Карибском море остров Кайо-Норте, который расположен в 40 километрах к востоку от Пуэрто-Рико (находится под управлением США). Сделка прошла настолько тихо, что журналисты узнали о ней только сейчас.

По данным Business Insider, за эту территорию бизнесмен заплатил 32 миллиона долларов, причём это уже его пятый остров. Как сообщает издание, местные чиновники якобы ничего не знали о новом владельце и долго считали, что островом по-прежнему владеет прежний хозяин, застройщик Дэн Шелли. Кайо-Норте славится белыми песчаными пляжами, коралловыми рифами и колонией морских черепах.