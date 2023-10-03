Forbes назвал имя самого богатого человека в США

Американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг 400 самых богатых людей в США. Журнал Forbes оценил состояние основателя Tesla и SpaceX в 251 миллиард долларов.

Второе место в списке занял основатель Amazon Джефф Безос, его состояние за 2022 год выросло с 151 до 161 миллиарда долларов. Тройку лидеров-богачей замыкает сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон с состоянием 158 миллиардов долларов.

Также в десятку самых богатых людей в США попал инвестор Уоррен Баффетт, экс-глава Alphabet, материнской компании Google, Ларри Пейдж, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, президент Alphabet Сергей Брин, глава Meta* Марк Цукерберг, а также экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер и один из основателей информагентства Bloomberg Майкл Блумберг.

Самым богатым человеком мира, по версии Forbes, является француз Бернар Арно — президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

А ранее Лайф рассказывал о топ-3 российских миллиардеров с самыми высокими доходами за текущий год. Так, больше всех отличился основатель "ЛУКойла" Вагит Алекперов — он увеличил своё состояние на 4,8 миллиарда долларов, которое теперь оценивается в 20,2 миллиарда долларов.