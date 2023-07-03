Составлен топ-3 российских миллиардеров с самыми высокими доходами за 2023 год

Российские крупные бизнесмены разбогатели на 16,5 миллиарда долларов с начала этого года. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на рейтинг индекса миллиардеров, для расчёта которого используются данные о стоимости акций компаний.

Всего в топ-500 богачей по версии агентства вошло 24 россиянина. Больше всех отличился основатель "ЛУКойла" Вагит Алекперов: он увеличил своё состояние на 4,8 миллиарда долларов, которое теперь оценивается в 20,2 миллиарда долларов. А председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин стал богаче на 3,22 миллиарда долларов, его общее состояние достигло отметки 23,1 миллиарда долларов. По данным издания, к своим богатствам добавил 1,73 миллиарда долларов и бывший вице-президент "ЛУКойла" Леонид Федун.

В то же время состояние экс-бенефициара "Еврохима" Андрея Мельниченко сократилось на 1,57 миллиарда долларов. При этом он всё же смог заработать более 800 миллионов долларов на дивидендах СУЭК и "Еврохима", а также на купле-продаже долей в этих организациях. Bloomberg пояснил, что стоимость активов миллиардера частично взята из публикаций СМИ.