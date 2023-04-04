Forbes назвал самого богатого россиянина

Основатель одной из ведущих мировых угольно-энергетических компаний — СУЭК — и владелец "ЕвроХима" Андрей Мельниченко возглавил российскую часть списка Forbes. Состояние россиянина оценили в 25,2 млрд долларов.

Прежде топовую строчку занимал бенефициар металлургической компании НЛМК Владимир Лисин. Сейчас он на третьем месте с оценкой состояния в 22,1 млрд долларов. Второе место занял президент "Норникеля" Владимир Потанин с состоянием в 23,7 млрд долларов.

В рейтинг богатейших людей мира, по мнению журнала Forbes, попали 110 российских миллиардеров. В прошлом году туда вошли 88 предпринимателей. В 2021-м список составили 123 россиянина.