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4 апреля, 15:08

Forbes назвал самого богатого россиянина

Основатель СУЭК Мельниченко стал самым богатым бизнесменом России по версии Forbes

<p>Андрей Мельниченко. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Андрей Мельниченко. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Основатель одной из ведущих мировых угольно-энергетических компаний — СУЭК — и владелец "ЕвроХима" Андрей Мельниченко возглавил российскую часть списка Forbes. Состояние россиянина оценили в 25,2 млрд долларов.

Прежде топовую строчку занимал бенефициар металлургической компании НЛМК Владимир Лисин. Сейчас он на третьем месте с оценкой состояния в 22,1 млрд долларов. Второе место занял президент "Норникеля" Владимир Потанин с состоянием в 23,7 млрд долларов.

В рейтинг богатейших людей мира, по мнению журнала Forbes, попали 110 российских миллиардеров. В прошлом году туда вошли 88 предпринимателей. В 2021-м список составили 123 россиянина.

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А богатейшим человеком мира, по данным Forbes, стал владелец LVMH, свёкор Водяновой Бернар Арно. Он обошёл Илона Маска (с капиталом в $180 млрд) и поставил его на вторую строчку.

Ирина Фальке
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