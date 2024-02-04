В Ярославле после жалоб активистов отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт
76.ru: В Ярославле из-за жалоб отменили спектакль "Эйнштейн и Маргарита"
Актёр Алексей Серебряков и актриса Ксения Раппопорт. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
В Ярославле был отменён спектакль "Эйнштейн и Маргарита", в котором принимают участие актёры Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Как сообщил портал "76.ru", это произошло после соответствующих обращений активистов к властям региона.
Постановка должна была состояться 25 февраля в КЗЦ "Миллениум". Впоследствии её перенесли на 26 февраля, а потом спектакль и вовсе пропал с афиши в связи с его отменой. Зрителям пообещали вернуть потраченные деньги на билеты, цена которых начиналась от 1,5 тысячи рублей.
Журналисты сообщают, что причиной случившегося стали жалобы местных активистов. Они требовали отменить спектакль из-за позиции участвующих в нём актёров по поводу специальной военной операции и их проживания за границей. В Министерстве культуры Ярославской области подтвердили эту версию.
"В настоящее время с учётом общественного мнения было принято решение отменить показ спектакля в Ярославле", — пояснили порталу в Минкульте региона.
Аналогичная ситуация произошла почти год назад в Северной столице. В феврале прошлого года театр "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге сообщил об отмене показов спектакля "Эйнштейн и Маргарита" с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова.