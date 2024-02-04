В Ярославле после жалоб активистов отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт

В Ярославле был отменён спектакль "Эйнштейн и Маргарита", в котором принимают участие актёры Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Как сообщил портал "76.ru", это произошло после соответствующих обращений активистов к властям региона.

Постановка должна была состояться 25 февраля в КЗЦ "Миллениум". Впоследствии её перенесли на 26 февраля, а потом спектакль и вовсе пропал с афиши в связи с его отменой. Зрителям пообещали вернуть потраченные деньги на билеты, цена которых начиналась от 1,5 тысячи рублей.

Журналисты сообщают, что причиной случившегося стали жалобы местных активистов. Они требовали отменить спектакль из-за позиции участвующих в нём актёров по поводу специальной военной операции и их проживания за границей. В Министерстве культуры Ярославской области подтвердили эту версию.

"В настоящее время с учётом общественного мнения было принято решение отменить показ спектакля в Ярославле", — пояснили порталу в Минкульте региона.