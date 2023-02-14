Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 февраля, 19:50

Петербургский театр "Балтийский дом" отменил спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова

Театр "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге сообщил об отмене показов спектакля "Эйнштейн и Маргарита" с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова, запланированных на 14 и 15 февраля.

"По техническим причинам показы спектакля "Эйнштейн и Маргарита" 14 и 15 февраля отменяются", говорится в сообщении на сайте театра.

В Санкт-Петербурге показали спектакль "Отрочество" по мотивам повести Толстого

В Санкт-Петербурге показали спектакль "Отрочество" по мотивам повести Толстого

Согласно информации на афише, спектакль "о большой любви и атомной бомбе" "Эйнштейн и Маргарита" по пьесе Александра Гельмана "Альмар" ставил режиссёр Александр Марин. Его премьера прошла 12 июня 2022 года в театре имени Пушкина в Москве, а 27 июня показ спектакля прошёл на сцене "Балтийского дома" в Петербурге.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге планируют открыть постоянную экспозицию тифлокопий. Это объёмные и точные реплики знаменитых произведений мирового искусства из коллекции музея.

Обложка ©

Театр-фестиваль "Балтийский дом"

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Алексей Серебряков
  • Культура
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров