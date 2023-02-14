Петербургский театр "Балтийский дом" отменил спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова

Театр "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге сообщил об отмене показов спектакля "Эйнштейн и Маргарита" с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова, запланированных на 14 и 15 февраля.

"По техническим причинам показы спектакля "Эйнштейн и Маргарита" 14 и 15 февраля отменяются", — говорится в сообщении на сайте театра.

Согласно информации на афише, спектакль "о большой любви и атомной бомбе" "Эйнштейн и Маргарита" по пьесе Александра Гельмана "Альмар" ставил режиссёр Александр Марин. Его премьера прошла 12 июня 2022 года в театре имени Пушкина в Москве, а 27 июня показ спектакля прошёл на сцене "Балтийского дома" в Петербурге.