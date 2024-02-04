"Семейную ипотеку" продлят и распространят на новые регионы России

Программа "Семейная ипотека" будет продлена и распространена на Донбасс, Новороссию и Дальний Восток, пообещал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"У нас есть задача определиться с ипотекой — как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет "Семейная ипотека". Мы будем поддерживать ипотеку в регионах — на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ", — рассказал вице-премьер во время заседания.

На данный момент в стране действует несколько федеральных ипотечных программ. "Льготная ипотека" для жителей новых регионов под 2%, "Дальневосточная ипотека" под 2%, "Сельская ипотека" под 3%, ипотека для IT-специалистов под 5%, "Семейная ипотека" под 6%, "Льготная ипотека" на новостройки под 8%. Кроме того, в ряде субъектов РФ есть региональные программы по улучшению жилищных условий. Программы "Льготная ипотека" и "Семейная ипотека" планируют завершить к 1 июля 2024 года.