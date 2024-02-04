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4 февраля, 09:44

"Семейную ипотеку" продлят и распространят на новые регионы России

Хуснуллин рассказал, что программу "Семейная ипотека" решили продлить

Программа "Семейная ипотека" будет продлена и распространена на Донбасс, Новороссию и Дальний Восток, пообещал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"У нас есть задача определиться с ипотекой — как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет "Семейная ипотека". Мы будем поддерживать ипотеку в регионах на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ", — рассказал вице-премьер во время заседания.

На данный момент в стране действует несколько федеральных ипотечных программ. "Льготная ипотека" для жителей новых регионов под 2%, "Дальневосточная ипотека" под 2%, "Сельская ипотека" под 3%, ипотека для IT-специалистов под 5%, "Семейная ипотека" под 6%, "Льготная ипотека" на новостройки под 8%. Кроме того, в ряде субъектов РФ есть региональные программы по улучшению жилищных условий. Программы "Льготная ипотека" и "Семейная ипотека" планируют завершить к 1 июля 2024 года.

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Ранее Лайф писал, что Центробанк ожидает снижения темпов роста цен на жильё. Это произойдёт в целом по России, но в разных регионах ситуация будет отличаться.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Владимир Озеров
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