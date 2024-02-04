Учёные назвали число вымерших и заснувших в России языков

Перепись населения выявила в России шесть вымерших и заснувших языков, передаёт РБК со ссылкой на статью "Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения", подготовленную учёными РАН на основе анализа переписи населения.

Исследователи отметили, что с начала XX века в России исчезло 15 языков, а на сегодняшний день количество живых в стране составляет 155 языков. Однако респонденты, отвечая на вопрос о владении языками, упомянули пять, которые лингвисты считают вымершими: алеутский, керекский, айнский, сиреникский и югский.

Также в ходе опроса россияне назвали ещё один заснувший — орочский язык. Как объяснили учёные, полноценно их не знает никто. По словам лингвистов, к ним относятся диалекты, носители которых помнят некоторые слова или, например, песни, а также те люди, кто не полностью выучил язык во взрослом возрасте. При этом на исчезнувших языках в настоящее время не разговаривают, добавили в РАН.

Кстати, участие в переписи населения в 2021 году принял и сам президент России Владимир Путин. Российский лидер подчёркивал, что, опираясь именно на данные переписи, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения. По итогам переписи в нашей стране появились ещё четыре города-миллионника: Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж.