Филолог назвала страны, в которых стало престижно учить русский язык

Изучение русского языка интересно жителям в самых разных уголках планеты, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" официальный посол русского языка в мире, эксперт по речи, филолог Мария Серейкина.

Она напомнила, что в Белоруссии и Южной Осетии русский имеет статус государственного. То есть, его нужно обязательно изучать, на нём пишутся важнейшие документы. В ряде стран русский не имеет статус государственного, однако признан официальным. То есть, его используют во всех областях, в том числе в государственном делопроизводстве и в официальной переписке. Так, например, в школах Таджикистана русский язык обязателен к изучению, хоть он и не имеет статус государственного.

В свою очередь в Армении и Азербайджане по-русски говорит "каждый второй", хотя язык воспринимается как иностранный. В ряде школ есть "русские классы" и язык изучается как родной. Русский осваивают даже турецкие школьники, хоть и частных учебных учреждениях. В других восточных государствах язык не менее популярен.

"Например, в Иране считается престижным не только изучать русский, но и ездить на учёбу в Россию. Также на фоне укрепления отношений РФ и Китая, аналогичная тенденция наблюдается и среди китайских студентов", — рассказала Серейкина.