Филолог назвала страны, в которых стало престижно учить русский язык
Филолог Серейкина: В Иране и Китае теперь престижно изучать русский язык
Изучение русского языка интересно жителям в самых разных уголках планеты, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" официальный посол русского языка в мире, эксперт по речи, филолог Мария Серейкина.
Она напомнила, что в Белоруссии и Южной Осетии русский имеет статус государственного. То есть, его нужно обязательно изучать, на нём пишутся важнейшие документы. В ряде стран русский не имеет статус государственного, однако признан официальным. То есть, его используют во всех областях, в том числе в государственном делопроизводстве и в официальной переписке. Так, например, в школах Таджикистана русский язык обязателен к изучению, хоть он и не имеет статус государственного.
В свою очередь в Армении и Азербайджане по-русски говорит "каждый второй", хотя язык воспринимается как иностранный. В ряде школ есть "русские классы" и язык изучается как родной. Русский осваивают даже турецкие школьники, хоть и частных учебных учреждениях. В других восточных государствах язык не менее популярен.
"Например, в Иране считается престижным не только изучать русский, но и ездить на учёбу в Россию. Также на фоне укрепления отношений РФ и Китая, аналогичная тенденция наблюдается и среди китайских студентов", — рассказала Серейкина.
Даже в Финляндии жители города Лахти написали открытое письмо с просьбой дать им возможность выучить русский язык. В обращении указано, что на территории Лахти и области Пяйят-Хяме проживает множество людей, общающихся на русском языке. С началом специальной военной операции к ним прибавились ещё и украинцы, убежавшие от боевых действий. В письме подчёркивается, что и для многих из них русский тоже является родным языком.
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