Жители финского городка потребовали дать им выучить русский язык

В Финляндии жители финского города Лахти написали открытое письмо с просьбой дать им возможность выучить русский язык. Информация об этом появилась на портале Etelä-Suomen Sanomat.

В обращении указано, что на территории Лахти и области Пяйят-Хяме проживает множество людей, общающихся на русском языке. С началом специальной военной операции к ним прибавились ещё и украинцы, убежавшие от боевых действий. В письме подчёркивается, что и для многих из них русский тоже является родным языком.

Владеющим русским языком финнам проще общаться с этими людьми и помогать им. В то же время знание русского разрушает языковой барьер и посредством взаимодействия с носителями языка расширяет кругозор. Жители региона также отметили, что в Лахти давно закрепилась традиция изучать русский язык в качестве первого иностранного и стоит задуматься о тех, кто уже начал его штудировать.

"Было бы нечестно, если бы для них изучение языка резко прекратилось", — заметили финны.