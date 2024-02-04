Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Намибии Гейнгоба
Президент Намибии Хаге Гейнгоб. Обложка © ТАСС / AP / Peter Dejong
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти главы Намибии Хаге Гейнгоба. Телеграмма, адресованная исполняющему обязанности руководителя африканской страны Нанголо Мбумбе, опубликована на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Республики Намибии Хаге Гейнгоба. <...> Мне довелось встречаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нём", — сказано в публикации.
Путин отметил, что с именем Хаге Гейнгоба связаны становление государственности и многие важнейшие события новейшей истории Намибии. Российский лидер напомнил, что в молодости тот был борцом за независимость, после чего долгое время верно служил своей родине, в том числе на посту президента.
"Также трудно переоценить его личный вклад в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией, — добавил Путин.
О смерти президента Намибии Хаге Гейнгоба стало известно сегодня утром. Он ушёл из жизни в возрасте 82 лет. Известно, что лидер африканской страны боролся с онкологией. Причём свой диагноз он предал огласке совсем недавно — 8 января 2024 года.