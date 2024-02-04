Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Намибии Гейнгоба

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти главы Намибии Хаге Гейнгоба. Телеграмма, адресованная исполняющему обязанности руководителя африканской страны Нанголо Мбумбе, опубликована на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Республики Намибии Хаге Гейнгоба. <...> Мне довелось встречаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нём", — сказано в публикации.

Путин отметил, что с именем Хаге Гейнгоба связаны становление государственности и многие важнейшие события новейшей истории Намибии. Российский лидер напомнил, что в молодости тот был борцом за независимость, после чего долгое время верно служил своей родине, в том числе на посту президента.

"Также трудно переоценить его личный вклад в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией, — добавил Путин.