Нанголо Мбумба принёс присягу президента Намибии

Вице-президент Намибии Нанголо Мбумба принёс присягу в качестве нового президента страны вместо умершего главы государства – 82-летнего Хаге Гейнгоба. Прямая трансляция торжественной церемонии из дворца в Виндхуке велась на странице газеты Namibian Sun в Х (Twitter).

О смерти президента Намибии Хаге Гейнгоба стало известно сегодня утром. Он ушёл из жизни в возрасте 82 лет. Лидер африканской страны боролся с онкологией. Причём свой диагноз он предал огласке меньше месяца назад — 8 января 2024 года.