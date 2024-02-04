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4 февраля, 13:51

Нанголо Мбумба принёс присягу президента Намибии

Новый президент Намибии Нанголо Мбумба. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Новый президент Намибии Нанголо Мбумба. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Вице-президент Намибии Нанголо Мбумба принёс присягу в качестве нового президента страны вместо умершего главы государства – 82-летнего Хаге Гейнгоба. Прямая трансляция торжественной церемонии из дворца в Виндхуке велась на странице газеты Namibian Sun в Х (Twitter).

Избранный президент Намибии назначил на пост вице-президента министра иностранных дел Нетумбо Нанди-Ндайтву.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Намибии Гейнгоба
Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Намибии Гейнгоба

О смерти президента Намибии Хаге Гейнгоба стало известно сегодня утром. Он ушёл из жизни в возрасте 82 лет. Лидер африканской страны боролся с онкологией. Причём свой диагноз он предал огласке меньше месяца назад — 8 января 2024 года.

Андрей Бражников
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