Yandex N.V. продала бизнес "Яндекса" консорциуму частных инвесторов за 475 млрд
Yandex N.V. объявила о заключении сделки по продаже бизнеса "Яндекса" консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. Основным владельцем станет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса", сказано в сообщении нидерландской головной компании.
"Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов", — сказано в официальном заявлении.
Также в консорциуме ещё четыре пайщика — структуры предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачавы, гендиректора одного из крупнейших специализированных депозитариев "Инфинитум" Павла Прасса, "Лукойла", а также Александра Рязанова. Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли. "Консорциум.Первый" сможет номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО "Яндекс".
В компании объяснили, что "Яндекс" сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. Yandex N.V. получит ограниченные права на использование части технологий "Яндекса" до конца текущего года. Вместе с тем менеджеры "Яндекса" сохранят управление компанией и право принятия ключевых решений через "Фонд менеджеров". Закрытие сделки пройдёт в два этапа, первый — в I полугодии 2024 года, второй — через семь недель после.
Агентство "Москва" / Сандурская Софья