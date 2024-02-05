Yandex N.V. продала бизнес "Яндекса" консорциуму частных инвесторов за 475 млрд

Yandex N.V. объявила о заключении сделки по продаже бизнеса "Яндекса" консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. Основным владельцем станет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса", сказано в сообщении нидерландской головной компании.

"Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов", — сказано в официальном заявлении.

Также в консорциуме ещё четыре пайщика — структуры предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачавы, гендиректора одного из крупнейших специализированных депозитариев "Инфинитум" Павла Прасса, "Лукойла", а также Александра Рязанова. Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли. "Консорциум.Первый" сможет номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО "Яндекс".