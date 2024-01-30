Qiwi разделила бизнес на российский и международный

Группа компаний Qiwi закрыла сделку по разделению бизнеса на российский и международный. Решение принято для того, чтобы она смогла сохранить листинг своих акций на бирже Nasdaq в Нью-Йорке. Российские активы проданы бывшему главному исполнительному директору Qiwi Plc Андрею Протопопову за 23,75 млрд рублей, а международный возглавил Алексей Мащенков.

"Мы завершили очень сложную сделку по продаже российских активов и теперь с нетерпением ждём новых возможностей. Наш приоритет — создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса", — рассказал Мащенков в пресс-релизе о его назначении на должность.