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30 января, 19:09

Qiwi разделила бизнес на российский и международный

Группа компаний Qiwi закрыла сделку по разделению бизнеса на российский и международный. Решение принято для того, чтобы она смогла сохранить листинг своих акций на бирже Nasdaq в Нью-Йорке. Российские активы проданы бывшему главному исполнительному директору Qiwi Plc Андрею Протопопову за 23,75 млрд рублей, а международный возглавил Алексей Мащенков.

"Мы завершили очень сложную сделку по продаже российских активов и теперь с нетерпением ждём новых возможностей. Наш приоритет — создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса", — рассказал Мащенков в пресс-релизе о его назначении на должность.

Ранее Лайф писал, почему компания Michelin решила продать российский бизнес. Новый владелец получил завод в Подмосковье и фирму "Камсо Си-Ай-Эс", занимающуюся продажей шин и гусениц для спецтехники.

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ТАСС / Донат Сорокин

Владимир Озеров
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