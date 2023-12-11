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11 декабря, 08:18

Криптобиржа Binance с 31 января перестанет поддерживать операции с рублём

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance с 31 января 2024 года прекратит поддерживать операции с рублём на своей P2P-платформе и не будет ставить его в торговые пары. Об этом говорится в сообщении компании.

Однако клиенты смогут проводить операции с российской валютой на платформе CommEX: чтобы перевести рублёвые активы, нужно привязать аккаунт на Binance к учётной записи CommEX. Также пользователи смогут выводить рубли через фиатных партнёров Binance до 31 января 2024 года, конвертировать российские рубли в криптовалюту или обменять рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance.

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Напомним, что ещё в августе Binance запретила клиентам из РФ операции с любой валютой через свой P2P-сервис, кроме российского рубля. А в сентябре стало известно, что криптобиржа решила уйти из РФ и продать российский бизнес компании CommEX. Пользователей успокоили, что их активы надёжно защищены.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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