Криптобиржа Binance с 31 января перестанет поддерживать операции с рублём

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance с 31 января 2024 года прекратит поддерживать операции с рублём на своей P2P-платформе и не будет ставить его в торговые пары. Об этом говорится в сообщении компании.

Однако клиенты смогут проводить операции с российской валютой на платформе CommEX: чтобы перевести рублёвые активы, нужно привязать аккаунт на Binance к учётной записи CommEX. Также пользователи смогут выводить рубли через фиатных партнёров Binance до 31 января 2024 года, конвертировать российские рубли в криптовалюту или обменять рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance.