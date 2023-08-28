Крупнейшая криптобиржа Binance запретила россиянам операции со всеми валютами, кроме одной

Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance запретила клиентам из РФ операции с любой валютой через свой P2P-сервис, кроме российского рубля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Пользователи, проживающие в России, могут торговать на Binance P2P только фиатной валютой в рублях. Любые другие фиатные валюты запрещены. Фиатная валюта RUB теперь доступна только пользователям, имеющим RU KYC и проживающим в России", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале.

В Binance также добавили, что россияне, проживающие за пределами РФ, прошедшие верификацию с предоставлением подтверждения адреса, могут продолжить торговлю на Binance P2P любой фиатной валютой, кроме рубля, гривны, доллара и евро.