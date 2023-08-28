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28 августа, 08:12

Крупнейшая криптобиржа Binance запретила россиянам операции со всеми валютами, кроме одной

Криптобиржа Binance сообщила об ограничении валютных операций для клиентов из РФ

Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance запретила клиентам из РФ операции с любой валютой через свой P2P-сервис, кроме российского рубля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Пользователи, проживающие в России, могут торговать на Binance P2P только фиатной валютой в рублях. Любые другие фиатные валюты запрещены. Фиатная валюта RUB теперь доступна только пользователям, имеющим RU KYC и проживающим в России", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале.

В Binance также добавили, что россияне, проживающие за пределами РФ, прошедшие верификацию с предоставлением подтверждения адреса, могут продолжить торговлю на Binance P2P любой фиатной валютой, кроме рубля, гривны, доллара и евро.

Криптобиржа Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через P2P

Криптобиржа Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через P2P

Ранее сообщалось, что Минюст США расследует дело в отношении криптобиржи Binance Holdings Ltd. Компанию подозревают в том, что она помогала россиянам переводить деньги в обход американских санкций.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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