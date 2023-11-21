СМИ узнали о решении основателя Binance уйти в отставку на фоне скандала

Стало известно о возможной отставке генерального директора крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэна Чжао. Как передаёт газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, предприниматель также планирует признать себя виновным в отмывании денег.

Зарубежные журналисты сообщают, что в самое ближайшее время китайский бизнесмен должен будет предстать перед служителями Фемиды и признать свою вину в отмывании денег. Также в материале говорится, что биржа обязана выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафов. По данным источников WSJ, Чжао пошёл на этот шаг в рамках сделки, позволяющей его организации продолжать работу.