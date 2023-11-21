СМИ узнали о решении основателя Binance уйти в отставку на фоне скандала
WSJ: Гендиректор Binance Чжао оставит пост и признает вину в мошенничестве
Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао © Getty Images / Horacio Villalobos
Стало известно о возможной отставке генерального директора крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэна Чжао. Как передаёт газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, предприниматель также планирует признать себя виновным в отмывании денег.
Зарубежные журналисты сообщают, что в самое ближайшее время китайский бизнесмен должен будет предстать перед служителями Фемиды и признать свою вину в отмывании денег. Также в материале говорится, что биржа обязана выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафов. По данным источников WSJ, Чжао пошёл на этот шаг в рамках сделки, позволяющей его организации продолжать работу.
Ранее Binance подверглась судебному преследованию в Соединённых Штатах. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск к Binance и Чжао, обвинив руководство компании в операциях с ценными бумагами без должной регистрации и введении в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов.
В конце сентября текущего года стало известно, что криптовалютная биржа Binance уходит из РФ и продаёт российский бизнес компании CommEX. Тогда пользователей успокоили, что их активы надёжно защищены. Незадолго до этого Binance запретила клиентам из РФ операции с любой валютой через свой P2P-сервис, кроме российского рубля.