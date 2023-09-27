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27 сентября, 08:44

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance уходит из России

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance уходит из РФ и продаёт российский бизнес компании CommEX. Пользователей успокоили, что их активы надёжно защищены.

"С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу процесс отключения займёт до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надёжно защищены", — говорится в пресс-релизе биржи.

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Напомним, что в августе Binance запретила клиентам из РФ операции с любой валютой через свой P2P-сервис, кроме российского рубля. А вот россияне, проживающие за пределами РФ, прошедшие верификацию с предоставлением подтверждения адреса, могут продолжить торговлю на бирже любой валютой, кроме рубля, гривны, доллара и евро.

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Shutterstock

Александра Вишнякова
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