Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance уходит из России

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance уходит из РФ и продаёт российский бизнес компании CommEX. Пользователей успокоили, что их активы надёжно защищены.

"С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу процесс отключения займёт до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надёжно защищены", — говорится в пресс-релизе биржи.