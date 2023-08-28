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28 августа, 19:29

Криптобиржа Binance допустила возможность прекращения работы в России

WSJ: Крупнейшая криптобиржа Binance допускает полный уход из России

Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance допускает возможность прекращения работы в России. О такой вероятности сообщает газета The Wall Street Journal.

"Рассматриваются все варианты, в том числе полный уход", — пишет издание со ссылкой на представителя компании.

Курс биткоина резко упал

Курс биткоина резко упал

Ранее стало известно, что криптобиржа Binance запретила клиентам из РФ операции с любой валютой через свой P2P-сервис, кроме российского рубля. Россияне, проживающие за пределами РФ, прошедшие верификацию с предоставлением подтверждения адреса, могут продолжить торговлю на Binance P2P любой фиатной валютой, кроме рубля, гривны, доллара и евро.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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