Криптобиржа Binance допустила возможность прекращения работы в России

Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance допускает возможность прекращения работы в России. О такой вероятности сообщает газета The Wall Street Journal.

"Рассматриваются все варианты, в том числе полный уход", — пишет издание со ссылкой на представителя компании.

Ранее стало известно, что криптобиржа Binance запретила клиентам из РФ операции с любой валютой через свой P2P-сервис, кроме российского рубля. Россияне, проживающие за пределами РФ, прошедшие верификацию с предоставлением подтверждения адреса, могут продолжить торговлю на Binance P2P любой фиатной валютой, кроме рубля, гривны, доллара и евро.