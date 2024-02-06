Суперземля: Астрономы открыли новую пригодную для жизни планету Она сопоставима по размерам с Землёй, имеет твёрдую поверхность и при этом расположена на самом удачном расстоянии от своей родительской звезды, не слишком далеко и не слишком близко. 5 февраля, 21:45 Найденный мир получил наименование TOI-715b и расположен в системе звезды TOI-715 в 137 световых годах от Земли. Обложка © Shutterstock

Астрономы обнаружили новую экзопланету, потенциально пригодную для жизни, сообщает издание британского Королевского астрономического общества. По опубликованным данным, найденный мир получил наименование TOI-715b и расположен в системе звезды TOI-715 в 137 световых годах от Земли.

Планета, по оценкам, в полтора раза крупнее, втрое массивнее Земли и является каменистой. Такие миры учёные называют суперземлями. Но самая интересная деталь — расстояние TOI-715b от своей звезды: 12 миллионов километров. Это почти в пять раз меньше, чем от Меркурия до Солнца. Экзопланета делает оборот вокруг родительского светила всего за 19 земных суток. При этом звезда TOI-715 очень тусклая, она вчетверо меньше Солнца по размеру и массе и относится к категории красных карликов. Благодаря этому обнаруженная в такой близости от неё землеподобная планета находится на том идеальном расстоянии, которое необходимо для поддержания на этой планете жизни. Это расстояние астрономы называют зоной Златовласки. В этой зоне вода на планете может быть в жидком состоянии.

Стоит отметить, что красные карлики отличаются сильной активностью, на них происходят мощные вспышки, в том числе и которые могут уничтожить жизнь на планете, например такую, о которой имеют представление биологи. Поэтому вопрос активности звезды тоже рассматривается при оценке жизнепригодности той или иной планеты. По поводу TOI-715 астрономы установили, что эта звезда старше Солнца, ей более шести миллиардов лет. По мнению учёных, в таком зрелом возрасте этот красный карлик уже не такой активный, как в начале своей эволюции. Они высказали осторожное предположение, что если бы жизнь на планете TOI-715b зародилась несколько миллиардов лет назад, то она вполне могла бы сохраниться там до сих пор.

Напомним, на сегодняшний день в космосе уже нашли более пяти тысяч экзопланет. Большинство из них — газовые гиганты, поскольку их легче заметить из-за размеров: в основном их обнаруживают во время прохождения по диску своей звезды. Тем не менее астрономам удалось найти порядка двух сотен твёрдых землеподобных планет, около 60 из них относят к категории потенциально жизнепригодных.

Авторы Адель Романенкова