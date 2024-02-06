Умер один из "отцов" клинической фармакологии России Владимир Кукес
В Москве в возрасте 89 лет умер ведущий российский фармаколог Владимир Кукес
Российский фармаколог Владимир Кукес. Обложка © Wikipedia
В Москве на 90-м году жизни умер один из ведущих фармакологов России, академик РАН Владимир Кукес. Он был создателем методики подбора безопасной дозировки лекарственных препаратов, которая легла в основу современной российской медицины.
По сведениям Mash, тело учёного обнаружили утром 5 февраля в квартире на Таганке. Признаков насильственной смерти на покойном не было.
Кукес был одним из основателей отечественной школы клинической фармакологии. А его первая научная работа позволила добиться больших успехов в сокращении повторной госпитализации людей с заболеваниями лёгких. В последние годы он искал способы побороть CoViD-19.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в Екатеринбурге скончался журналист и политолог Эдуард Худяков. Он заболел тяжёлой формой пневмонии и сперва лечился амбулаторно, после чего был госпитализирован и умер в отделении реанимации больницы.