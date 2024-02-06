Умер один из "отцов" клинической фармакологии России Владимир Кукес

В Москве на 90-м году жизни умер один из ведущих фармакологов России, академик РАН Владимир Кукес. Он был создателем методики подбора безопасной дозировки лекарственных препаратов, которая легла в основу современной российской медицины.

По сведениям Mash, тело учёного обнаружили утром 5 февраля в квартире на Таганке. Признаков насильственной смерти на покойном не было.

Кукес был одним из основателей отечественной школы клинической фармакологии. А его первая научная работа позволила добиться больших успехов в сокращении повторной госпитализации людей с заболеваниями лёгких. В последние годы он искал способы побороть CoViD-19.