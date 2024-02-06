Начался приём заявок на премию "За безопасное цифровое детство"
Премия "За безопасное цифровое детство". Фото © Альянс по защите детей в цифровой среде
Начался приём заявок на премию "За безопасное цифровое детство", созданную для поддержки предложений, проектов по защите детей в цифровой среде и для повышения цифровой грамотности населения. Заявки будут принимать с 6 февраля до 5 марта 2024 года включительно, сказано в сообщении организатора — Альянса по защите детей в цифровой среде.
Премия присуждается в трёх основных номинациях: "Уроки безопасности в Сети", "Взрослые и дети в Интернете", "Лучший юношеский проект" и в специальной номинации "Цифровая безопасность семьи".
"В конце января президент России Владимир Путин дал старт Году семьи на выставке "Россия" на ВДНХ. Одна из важных задач сегодня — повышение защищённости детей и родителей в Интернете. Премия Альянса по защите детей в цифровой среде даёт возможность каждому гражданину нашей страны из любого региона проявить себя, свои таланты, инициативы", — заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Также он уделил особое внимание появлению специальной номинации "Цифровая безопасность семьи". Она позволит семьям подойти творчески к решению проблем, с которыми они сталкиваются в современном цифровом мире, а также поделиться своим опытом с другими.
В альянсе уточнили, что, помимо подачи онлайн-заявки на спецноминацию, работы необходимо разместить во "ВКонтакте" или на Rutube с хештегами #АльянсПоЗащитеДетей, #ПремияАльянса2024, #годсемьи и #ЦифроваяБезопасностьСемьи2024. Победители получат ценные призы от организаторов, а также уникальную возможность пройти ознакомительную практику в компаниях – основателях Альянса по защите детей в цифровой среде. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 5 апреля 2024 года в Москве в рамках IV Молодёжного цифрового форума.
К слову, с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" по указу президента РФ Владимира Путина пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи. Мероприятие призвано развивать международное молодёжное сотрудничество. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет: 500 — из России и 500 — из-за рубежа. Заявки на участие уже прислали почти 300 тысяч человек из 190 стран мира.