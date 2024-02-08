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Только спокойно: Учёные встревожены загадочным объектом на снимке телескопа Webb

Космическая обсерватория обнаружила в глубинах Вселенной то, что очень трудно объяснить. Астрономы говорят: если бы объект вёл себя иначе, было бы всё ясно.

7 февраля, 21:44
Учёные встревожены загадочным объектом на снимке телескопа Webb. Обложка © Shutterstock

Учёные встревожены загадочным объектом на снимке телескопа Webb. Обложка © Shutterstock

Найденный телескопом James Webb объект на полученном снимке выглядит как крохотное бледное облачко. Астрономы установили, что оно представляет собой карликовую галактику наподобие тех, которые обретаются в окрестностях нашего Млечного Пути в качестве галактик-спутников. Она слишком мала, чтобы иметь спиральную структуру, звёзды сгруппированы вокруг центра некой сферы радиусом около 1700 световых лет. По сути это, можно сказать, большое шаровое звёздное скопление.

Необычная карликовая галактика на снимке телескопа James Webb. Фото © iopscience.iop.org

Необычная карликовая галактика на снимке телескопа James Webb. Фото © iopscience.iop.org

Сообщают, что она находится на расстоянии 98 миллионов световых лет. Для сравнения, ближайшая к нам (то есть к Млечному Пути) галактика Андромеды находится в двух миллионах световых лет. По оценкам, в той маленькой галактике — около сотни миллионов звёзд. В Млечном Пути их сотни миллиардов, и простирается диск нашей галактики в радиусе около 50 тысяч световых лет.

И что же непонятного в этой скромной галактике? Непонятно царящее там спокойствие. Дело в том, что в основном в подобных галактиках достаточно активно образуются новые звёзды, а в этой такое впечатление, что молодого поколения нет совсем. Астрономы по поведению и по спектру света звёзд могут определять их возраст, и в данном случае все эти параметры говорят о том, что галактика населена сплошь старыми звёздами. К примеру, "молодёжь" очень ярко светит ультрафиолетовым излучением, а в этой галактике оно крайне слабое.

При этом в ней замечено изобилие красных гигантов, а такими звёзды становятся в конце своего основного эволюционного цикла. И это, судя по всему, "постаревшие" маломассивные звёзды вроде, скажем, Солнца, потому что массивные "живут" всего 10–15 миллионов лет, а в этой галактике, как предполагается, новые звёзды перестали рождаться ещё миллиард лет назад. Самой галактике, должно быть, все десять миллиардов лет — немногим меньше, чем Млечному Пути.

Учёные говорят, что такая "гробовая тишина" в этих маленьких галактиках воцаряется только в одном случае — под гравитационным воздействием соседних галактик: их притяжение каким-то образом перераспределяет межзвёздный газ так, что он перестаёт концентрироваться и становится звёздной колыбелью. Но с этой загадочно спокойной галактикой ситуация такова, что никаких соседей у неё вообще не наблюдается. Такие галактики называют изолированными. На неё ничто не влияет. И почему тогда там так безжизненно, не очень ясно. Рассматривают два варианта: либо всё-таки когда-то в прошлом было сильное воздействие другой галактики, которая сейчас уже очень далеко, либо наука чего-то важного ещё не понимает.

Сигнал из созвездия Тукана: Учёные взбудоражены загадочным объектом в космосе
Сигнал из созвездия Тукана: Учёные взбудоражены загадочным объектом в космосе
Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова
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