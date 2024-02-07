ИРИ объявил даты проведения Национальной премии интернет-контента
Институт развития интернета (ИРИ) объявил даты проведения III Национальной премии интернет-контента. В этом году она пройдёт в два этапа, сообщает пресс-служба организации.
ИРИ объявил даты проведения Национальной премии интернет-контента. Видео © YouTube / ИРИ
Так, первый этап церемонии награждения состоится 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории "Сириус". А 30 мая в Москве на торжественной церемонии выберут второй блок победителей.
"ИРИ всегда ищет и поддерживает авторов, которые будут развивать российскую индустрию. <...> Мы отмечаем и продвигаем тех, кто умеет создавать контент, сочетающий в себе социальную направленность и отклик у широкой аудитории, а не просто делать социальные проекты "в стол" или, наоборот, чисто коммерческий продукт", — отметил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.
Премия ИРИ насчитывает более 30 номинаций, включая тематические и специальные. Финалистов по традиции определит экспертный совет, победителей выберет профессиональное жюри. Напомним, что награда была учреждена ИРИ в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Первая церемония награждения состоялась в 2022 году. Тогда проект LIFE doc "100 лет Юрию Никулину" стал победителем в номинации "Россия культурных и общественных ценностей".
Пресс-служба ИРИ