Институт развития интернета (ИРИ) объявил даты проведения III Национальной премии интернет-контента. В этом году она пройдёт в два этапа, сообщает пресс-служба организации.

ИРИ объявил даты проведения Национальной премии интернет-контента. Видео © YouTube / ИРИ

Так, первый этап церемонии награждения состоится 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории "Сириус". А 30 мая в Москве на торжественной церемонии выберут второй блок победителей.

"ИРИ всегда ищет и поддерживает авторов, которые будут развивать российскую индустрию. <...> Мы отмечаем и продвигаем тех, кто умеет создавать контент, сочетающий в себе социальную направленность и отклик у широкой аудитории, а не просто делать социальные проекты "в стол" или, наоборот, чисто коммерческий продукт", — отметил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.