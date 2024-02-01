В 2023 году при поддержке Института развития интернета вышло около 400 проектов

В минувшем году при поддержке Института развития интернета (ИРИ) вышло около 400 проектов, треть из которых — контент в блогосфере. Количество просмотров контента составило 6,5 миллиарда, сообщает пресс-служба ИРИ.

"Итоги 2023 года показывают не только, как растёт ИРИ, но и как растёт рынок российского контента. По данным Mediascope, из топ-20 проектов прошлого года в прокате большая часть — отечественные. Ситуация на онлайн-платформах схожая: отечественные сериалы и документальные проекты — в топе по просмотрам. А это значит, что решается главная задача: российский контент становится по-настоящему интересным самым разным сегментам аудитории", — отметил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

Просмотры контента, созданного при поддержке ИРИ, на отечественных онлайн-платформах составили 334 миллиона в минувшем году. Наиболее популярные сериалы: "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Мастодонт", "Политех", "Крутая перемена" и "Большой дом". Увеличивается и доля контента ИРИ среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатров. Так, в 2023 году она составила 37% (для сравнения в 2022 году — 26%, в 2021 — 18%). Важно отметить, что после релиза в Сети проекты, созданные при поддержке ИРИ, становятся доступны для просмотра и телевизионной аудитории. В 2022 году на телеэкраны вышло всего три проекта, в 2023 году — уже 15, а в первой половине 2024 года планируется выход аж 18.

Особое место в отечественной медиаиндустрии занимают семейные сериалы и сказки. ИРИ планирует поддерживать эти тренды, в частности, в компании уже запущено несколько проектов в жанре фэнтези. Кроме того, в ИРИ анонсировали проекты, посвящённые событиям XI-XIII веков. Также там пообещали развивать направление онлайн-проектов, которые так сильно полюбились многим зрителям.